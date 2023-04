Europlasma : le résultat net part du groupe s'établit à -15,9 ME

(Boursier.com) — Europlasma , spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation des matières premières et de la décarbonation, présente ses comptes consolidés 2022 arrêtés par le conseil d'administration (période du 1er janvier au 31 décembre 2022). Le Chiffre d'affaires est en progression de 48% à 14,5 ME grâce à l'intégration des nouvelles activités industrielles.

La performance opérationnelle a été impactée par le contexte énergétique, mais l'EBITDA est préservé par les mesures prises au plus fort de la crise énergétique : Hors variation de périmètre, l'EBITDA ressort ainsi à -8,5 ME, en amélioration de 1 ME malgré la mise en place du plan de sobriété.

La direction souligne la reprise des activités de traitement de déchets dangereux au printemps 2023 dans un contexte commercial porteur ainsi que la poursuite des travaux sur le traitement des déchets d'aluminium en Chine et l'accélération de l'activité de fabrication de corps creux pour le secteur de la Défense.

Au cours de l'exercice 2022, le groupe Europlasma a donc généré un chiffre d'affaires de 14,5 ME, en croissance de 48% par rapport à 2021. Cette forte progression est principalement liée aux nouvelles activités industrielles du groupe, avec la contribution en année pleine des Forges de Tarbes pour la fabrication de corps creux (vs 4 mois en 2021) et de la production d'anodes en aluminium pour condensateurs électrolytiques sur le site de Satma Industries à compter du 1er avril 2022.

À périmètre constant (hors chiffres d'affaires Les Forges de Tarbes et Satma Industries), l'activité, en recul de 42%, a été fortement impactée par la flambée des coûts d'énergie en 2022 ayant conduit à la mise à l'arrêt du site de traitement des déchets amiantés (Inertam). L'estimation de la perte de chiffre d'affaires des activités historiques liée à la crise énergétique s'élève à 2,8 ME.

Le résultat opérationnel après intégration du profit de 7,1 ME généré par l'intégration de Satma Industries dont la valeur des actifs est nettement supérieure au prix payé pour leur acquisition (badwill), ressort ainsi à -8,3 ME, contre une perte de -6,4 ME en 2021.

Bien que le coût de la dette soit en légère baisse comparé à l'année précédente (-5,6 ME contre -6,3 ME, dont 4,8 ME liés au contrat d'émission d'OCABSA sans impact sur la trésorerie), le résultat financier intègre en 2022 une dépréciation d'actif (également sans impact sur la trésorerie) sur la filiale détenue à hauteur de 49%, Field Intelligence Energy, et ressort donc à -7,6 ME (-6 ME en 2021).

En conséquence, le résultat net part du Groupe s'établit à -15,9 ME, contre -12,7 ME en 2021.