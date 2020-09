Europlasma : lancement officiel d'Inertam

Europlasma : lancement officiel d'Inertam









Crédit photo © Inertam

(Boursier.com) — Europlasma a célébré, le vendredi 18 septembre, le redémarrage de son usine unique au monde de destruction définitive des déchets d'amiante, Inertam. Après près d'un an de travaux et plus de 5 millions d'euros d'investissements, l'usine a été remise en route le 1er juillet dernier. A la suite du protocole de montée en température de plusieurs jours et d'une batterie de tests visant à contrôler l'ensemble des équipements, Inertam a repris la production.

L'usine reconfigurée donne entière satisfaction. En effet, Inertam a atteint son objectif de cadence de production de 20 tonnes de déchets détruits en moyenne quotidiennement.

Fort de nombreuses marques de confiance, illustrées par la signature récente de contrats avec GRTgaz et l'Assemblée nationale, le groupe Europlasma confirme son retournement dans le cadre du plan de continuation. L'ajout d'un four supplémentaire fin 2021 devrait venir compléter la structure et permettre d'accroître la productivité de l'installation.