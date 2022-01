Europlasma lance son projet des Forges de Gerzat

(Boursier.com) — Europlasma , expert des solutions de dépollution, annonce le projet de construction d'une usine dernière génération, unique en Europe, pour la production de contenants de stockage haute pression en aluminium, dont une partie recyclée grâce au nouveau procédé développé par Europlasma Environmental Technologies en Chine.

Cette unité de production, installée à Cébazat (Puy-de-Dôme), sera accompagnée d'un centre de R&D spécialisé dans la conception de nouveaux produits toujours plus légers et sécurisés afin de faciliter la logistique des gaziers et de réduire l'empreinte carbone du transport de gaz. Ce projet, très fortement soutenu par l'Etat français, la région Auvergne-Rhône-Alpes et Clermont Métropole s'inscrit dans le cadre du déploiement de la 2e phase du plan stratégique d'Europlasma (communiqué du 16/04/2021).

Pourvoyeur de près de 200 nouveaux emplois à l'horizon 2028, cette usine ultra moderne, dont la livraison devrait intervenir en 2024, générera un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros dès 2025 malgré des délais incompressibles d'homologation des produits manufacturés voisins de 12 mois.

Le site devrait ensuite atteindre sa cadence optimale et générer 50 ME de chiffre d'affaires annuel dès 2029 pour une marge d'Ebitda de 30% et un rendement net supérieur à 15%.

Une usine de production de corps creux en aluminium

Dans le cadre de la stratégie du Groupe d'intégration verticale dans la chaîne de valeur de la valorisation des déchets dangereux et grâce au soutien de nombreux acteurs régionaux et nationaux, Europlasma va entamer la construction d'une usine de production de corps creux en aluminium, dont une partie des matières premières utilisées sera issue des procédés de valorisation développés par Europlasma en Chine.

Ce projet revêt une importance stratégique évidente. A la suite du Brexit, l'usine sera l'unique unité de production de contenants de stockage haute pression en aluminium de l'Union Européenne. Cette nouvelle implantation permettra de réduire la dépendance de l'UE à des pays étrangers et ainsi de sécuriser ses approvisionnements, chaînon indispensable à l'existence d'une filière souveraine de transport de gaz. Dans ce contexte, Europlasma a constitué une nouvelle équipe de professionnels du secteur pour porter ce projet dès 2022.

L'objectif de ce projet est de créer une usine de production de corps creux en aluminium d'une part, un centre de R&D de renommée mondiale sur les techniques de filage inverse sur les métaux non ferreux, d'autre part. Les bouteilles haute pression seront principalement destinées aux secteurs du médical et de la défense, imposant de travailler sur des technologies complexes à forte valeur ajoutée et sur des volumes de commandes très variables.

Ainsi, l'usine dernière génération des Forges de Gerzat a été conçue sur des principes ambitieux de flexibilité, de personnalisation ainsi que d'innovation,

Dans l'optique de se positionner sur des marchés haut de gamme à forte valeur ajoutée où la concurrence est faible, Les Forges de Gerzat, filiale à 100% d'Europlasma, accueilleront la plus grande presse de filage inverse d'aluminium d'Europe.

Cette nouvelle usine 4.0 des Forges de Gerzat évoluera en plusieurs phases. Chaque phase permettra la commercialisation d'une nouvelle typologie de produits.

Le projet des Forges de Gerzat a été conçu et réfléchi pour être rentable dès sa première phase de développement achevée, puis sur l'ensemble du projet. L'investissement total dans ce projet est estimé à 100 ME répartis entre le bâtiment (35 ME) et l'équipement de pointe (65 ME). L'Etat français, la région Auvergne-Rhône-Alpes et Clermont Métropole apporteront 57 ME sous diverses formes, notamment un prêt FDES (Fonds de développement économique et social), des subventions, la fourniture du terrain de 11 hectares ainsi que la prise en charge de la construction du bâtiment et à hauteur de 50 ME maximum par Europlasma (au travers d'un apport équilibré entre fonds propres issus de son programme de financement actuel et dettes).