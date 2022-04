Europlasma : L'EBITDA ressort à -10 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Europlasma a atteint 9,8 ME (+158%) en 2021, généré à hauteur de 8,1 ME (+138%) par l'activité traitement des déchets dangereux (Inertam), grâce au succès de la campagne 2021. En effet, après deux phases d'optimisation et d'amélioration effectuées durant l'hiver 2020-2021 et l'été 2021, les cadences de production ont fortement progressé au second semestre 2021 permettant de dépasser l'objectif fixé à 4.700 tonnes.

En conséquence, le stock historique a fortement diminué pour s'établir comptablement à 3.737 tonnes au 31 décembre 2021 contre 9.200 tonnes au redémarrage de l'usine à l'été 2020, conformément à la feuille de route du Groupe. Les forges de Tarbes, consolidées depuis leur acquisition en août 2021, ont aussi contribué à hauteur de 0,9 ME au chiffre d'affaires.

En parallèle, l'activité de préparation de combustibles solides de récupération (CSR) a enregistré ses premiers revenus, après une phase d'investissement pour améliorer la chaîne de production. La montée en puissance de cette nouvelle activité tout au long de l'année a permis de générer un chiffre d'affaires de 0,6 ME en 2021, grâce au traitement de 12.843 tonnes de déchets.

L'EBITDA ressort à -10 ME, contre 7,4 ME lors de l'exercice précédent. Cette différence s'explique par des abandons de créances, comptabilisés à hauteur de 17 ME en 2020. Neutralisé de cet impact sans effet sur la trésorerie, l'EBITDA 2021 ressortirait quasiment égal à celui de 2020. Le travail destiné à rationaliser et à améliorer la structure industrielle, en parallèle de la poursuite d'actions de maîtrise stricte des charges d'exploitation, dans un contexte de croissance des activités, a été maintenu durant cet exercice. En outre, la hausse du chiffre d'affaires a permis d'absorber les nouvelles charges liées notamment à l'expansion industrielle et commerciale du Groupe, ainsi qu'à la relance des Forges de Tarbes (ex-Tarbes Industry) reprises le 4 août 2021.

De plus en 2021, Inertam, première activité relancée par Europlasma a enregistré un EBITDA proche de l'équilibre, en très forte amélioration, pour atteindre -1 ME contre -3,5 ME en 2020.

La hausse des amortissements et dépréciations de 0,9 ME, liée aux amortissements comptables sur le four d'Inertam, établit le résultat opérationnel courant à -11,6 ME, stable, lui aussi, par rapport à 2020. En effet, les abandons de créances de 17 ME en 2020 n'ont pas d'impact sur cet indicateur.

Après comptabilisation d'un produit opérationnel non courant de 5,1 ME lié à l'écart entre le prix d'acquisition des Forges de Tarbes et la valorisation comptable des actifs, le résultat opérationnel atteint -6,4 ME au 31 décembre 2021.

Le résultat financier ressort en nette amélioration à -6,1 ME contre -15,2 ME un an plus tôt, intégralement lié aux charges des opérations de financement nécessaires au développement d'Europlasma. Ces charges purement comptables sont sans impact sur la trésorerie. En conséquence, le résultat net ressort à -12,7 ME, dont -0,5 ME lié à l'intégration de Field Intelligence détenu à 49%, contre -9,9 ME au 31 décembre 2020.

Perspectives

En 2022, conformément à sa feuille de route, Europlasma va poursuivre l'exécution de la seconde phase de son plan de développement tout en oeuvrant à l'intégration de ses nouvelles activités. Le Groupe va maintenir sa politique d'investissements ciblés, visant à accroitre la productivité et l'efficience de ses outils industriels, destinés à atteindre une taille critique nécessaire pour adresser une demande en constante augmentation, tout en s'inscrivant dans un schéma strict de rationalisation des coûts et de création de valeur.

Ainsi, en France, le Groupe poursuit son développement sur les axes suivants :

Le développement continu de l'activité de traitement de déchets amiantés. Grâce aux deux phases d'optimisation et d'amélioration, Inertam a considérablement accru sa cadence de traitement et amélioré sa productivité et sa rentabilité. Afin de profiter des meilleurs tarifs en matière d'énergie, Inertam envisage de saisonnaliser sa production, avec des arrêts de maintenance programmée et d'amélioration du procédé qui auront lieu lors des périodes hivernales, lorsque les coûts de l'énergie sont les plus élevés. Au-delà, le procédé de l'usine rénovée Inertam a vocation à être répliqué, à plus grande échelle, sur plusieurs sites pour anticiper la demande à venir en France et à l'international.

L'accélération de l'activité de préparation de CSR pour le compte de tiers, pour laquelle son contrat principal avec le Groupe Péna a été doublé pour atteindre plus de 9 ME sur la période 2021-2026. Europlasma enregistre de nombreuses marques d'intérêt pour cette nouvelle activité et étudie le développement de ses capacités en conséquence par la mise en place de nouvelles unités de préparation afin de créer un maillage sur le territoire.

De plus, dans le cadre de sa politique de croissance externe visant des acquisitions susceptibles notamment de valoriser les produits issus du traitement des déchets ou d'internaliser des fonctions clés de la chaîne de valeur de la technologie plasma,

Europlasma a acquis Tarbes Industry le 6 août 2021, devenu depuis Les Forges de Tarbes. Cette acquisition permet notamment d'intégrer à une partie de la fabrication du système plasma . En 2022, le Groupe s'attachera à améliorer la rentabilité du site, au travers de l'optimisation de son processus productif.

Enfin, compte tenu des grandes quantités de déchets d'aluminium qui attendent d'être recyclées en Europe, notamment grâce au nouveau procédé développé par Europlasma en Chine, le Groupe souhaite étendre les débouchés pour cette matière première à forte valeur ajoutée, notamment sur des secteurs stratégiques. Ainsi, Europlasma a lancé un grand projet de création d'une filière intégrée et souveraine de production puis de transformation de produits finis en aluminium, matières premières recyclées et autres matériaux (acier-laiton, superalliage, etc.) à destination notamment des secteurs de la défense et de l'énergie. Dans ce cadre, le projet des Forges de Gerzat de construction d'une usine dédiée à la production de corps creux en aluminium ouvrira la voie à la création d'une filière européenne autonome. Cette usine ultra moderne, dont la livraison devrait intervenir en 2024, générera un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 ME dès 2025.

En outre, post clôture, Europlasma a fait l'acquisition de SATMA PPC, fabricant d'anodes en aluminium pour condensateurs électrolytiques.

Fidèle à son ADN de dépollution, décarbonation et valorisation, le Groupe ambitionne de poursuivre sa croissance en 2022 grâce à ses activités en France, avec un EBITDA qui devrait nettement s'améliorer pour tendre vers l'équilibre.

Ces perspectives ne prennent pas en compte les ventes éventuelles de torches à plasma dans le cadre de contrat en Chine ou en Amérique du Sud. Ainsi, Europlasma espère concrétiser prochainement les opportunités commerciales existantes à l'international, notamment en Chine, où le traitement de cendres volantes et de déchets d'aluminium est plus que jamais une priorité nationale.

Dans ce cadre, la campagne de tests pour le traitement et la valorisation des scories d'aluminium, menée sur son four pilote équipé d'une torche plasma est un franc succès, avec une alumine récupérée d'une pureté supérieure à 70%. Ces résultats devraient permettre de transformer en contrat la lettre d'intention (L.O.I.) visant à fournir la première unité de traitement à grande échelle des déchets d'aluminium par torche à plasma. De même, Europlasma va déployer prochainement son offre commerciale relative aux cendres volantes.