Europlasma : l'acquisition de Tarbes Industry en bonne voie

Crédit photo © Inertam

(Boursier.com) — Europlasma fait savoir que le Tribunal de commerce de Paris a fixé au 13 juillet l'audience en vue d'autoriser l'acquisition de la société Tarbes Industry, entreprise stratégique pour l'Etat français.

Europlasma a déjà reçu la notification d'autorisations des services concernés de l'Etat. La réalisation définitive de l'opération interviendra entre les parties, dès l'obtention de l'accord du Tribunal de commerce qui devrait intervenir dans les jours suivant l'audience. Elle donnera lieu à une communication d'Europlasma.

Rappelons que l'acquisition de Tarbes Industry permettra d'internaliser l'usinage des pièces constituant les torches à plasma et de valoriser les produits issus du traitement des déchets de l'industrie de l'aluminium. Cette opération est stratégique pour Europlasma dans le cadre de son développement et de son modèle fondé sur le traitement des déchets dangereux, la décarbonation de l'industrie et la valorisation des matières premières résultant des procédés de traitement.

Outre une croissance prévisionnelle estimée à 8,8 millions d'euros du chiffre d'affaires annuel consolidé d'Europlasma sur les deux prochains exercices, cette reprise garantira la pérennité de Tarbes Industry avec plus d'une vingtaine d'emplois concernés et lui permettra d'honorer dans des conditions optimales son carnet de commandes grâce aux investissements programmés par Europlasma.

A l'approche de cette opération stratégique, l'action Europlasma est sur un cours de 0,539 euros.