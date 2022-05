Europlasma : installation du pilote de vitrification des cendres volantes en Chine

(Boursier.com) — Europlasma , spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technology a finalisé la mise en place du four pilote de traitement définitif par vitrification des cendres issues d'incinérateurs de déchets (cendres volantes) sur son centre R&D commun avec l'Université Hangzhou Dianzi (HDU). A l'aune des priorités établies par les pouvoirs publics, Europlasma a fait le choix d'inverser son calendrier en s'attachant d'abord au traitement des déchets d'aluminium puis au traitement des cendres volantes. Ainsi, forte de son retour d'expérience récent sur le succès de la vitrification et valorisation des crasses d'aluminium, l'équipe du centre R&D va lancer une campagne de tests sur le nouveau four de traitement des cendres d'incinération. L'objectif est de valider le nouveau procédé et de qualifier le vitrifiat. La validation du pilote prévue avant la fin d'année permettrait le passage à l'échelle industrielle et la transformation des lettres d'intention en commandes fermes d'équipements. Le cas échéant, EET pourra également intervenir comme exploitant de l'unité de dépollution.