Europlasma : Inertam remporte un marché estimé à 15 ME en Algérie

(Boursier.com) — Europlasma , spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale Inertam a remporté définitivement le marché algérien pour le traitement des déchets amiantés provenant du démantèlement d'une centrale thermique sur son site de Morcenx-la-Nouvelle (40).

La société avait annoncé le 11 juillet dernier en avoir obtenu l'attribution provisoire à l'issue du premier dépouillement des offres (communiqué du 11/07/2023).

Ce marché de grande ampleur prévoit un volume de déchets amiantés à traiter estimé à 7.000 tonnes sur 3 ans, correspondant à un chiffre d'affaires total de près de 15 ME ajustable en fonction du tonnage réel et de la typologie des déchets réceptionnés.

Conformément à la réglementation applicable, les déchets d'amiante devront être traités dans un délai de 6 mois à compter de leur réception sur le site d'Inertam.

Pour répondre à cet appel d'offres lancé par la société algérienne de production de l'électricité (SONELGAZ), Inertam s'est associé à un groupement d'entreprises algériennes composé de son partenaire NCC Environnement (communiqué du 24/03/2023), de la société Entreprise des Travaux Hydraulique et Protection de l'Environnement (ETHPE) et de la société Global Industriel Security Environnement (GISE). Ce marché prévoit le reconditionnement, la collecte, le transport et l'élimination des déchets amiantés provenant du démantèlement de la centrale thermique à vapeur de Jijel, située à proximité du port de Djen Djen.

"Ce contrat témoigne par conséquent de la volonté de l'Etat algérien de trouver des filières de traitement durable pour ses déchets dangereux et concernant les déchets amiantés, la solution d'Inertam s'est naturellement imposée, puisqu'aujourd'hui elle est la seule alternative à l'enfouissement" conclut le groupe.