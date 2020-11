Europlasma : Hugo Brugière quitte la Conseil d'administration

Crédit photo © Inertam

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Europlasma a pris acte, ce 2 novembre, de la décision d'Hugo Brugière de démissionner de son mandat d'Administrateur du Groupe qu'il occupait depuis décembre 2019. Spécialiste du retournement de sociétés cotées, notamment via sa société HBR Investment Group, Hugo Brugière a apporté son expertise dans la mise en oeuvre du plan de reprise d'Europlasma, et sa créativité quant à son financement. Il a contribué activement à la dynamique actuelle de redressement industriel et financier.

Jérôme Garnache-Creuillot et l'ensemble des membres du Conseil d'administration remercient Hugo Brugière pour ce travail intense et lui souhaitent une pleine réussite dans ses autres projets .

Le Conseil d'administration se compose dorénavant de Jérôme Garnache-Creuillot (Président Directeur Général), Laurent Collet-Billon et Pascal Gilbert.