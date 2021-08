Europlasma : finalise l'acquisition de Tarbes Industry

(Boursier.com) — Europlasma a obtenu l'autorisation du Tribunal de commerce de Paris d'acquérir la société Tarbes Industry, entreprise stratégique pour l'Etat français, dont le projet a été annoncé le 25 mai dernier. La société sera consolidée dans les comptes d'Europlasma à partir de ce 4 août.

L'obtention de cette autorisation constituait la dernière étape du processus d'acquisition. Elle permet ainsi à Europlasma de devenir propriétaire de Tarbes Industry pour 10 kE.

La réalisation d'une première augmentation de capital de 2 millions d'euros souscrite par Europlasma permettra également de procéder aux premiers investissements programmés. Les fonds seront affectés à la consolidation de l'outil de production et à l'amélioration de sa robustesse.

Outre une croissance prévisionnelle estimée à près de 9 millions d'euros du chiffre d'affaires annuel consolidé d'Europlasma sur les deux prochains exercices, cette reprise garantira la pérennité de Tarbes Industry avec plus d'une vingtaine d'emplois concernés et lui permettra d'honorer dans des conditions optimales son carnet de commandes grâce aux investissements programmés.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du déploiement de la deuxième phase du plan stratégique d'Europlasma articulé autour de 3 axes, à savoir : la dépollution, la décarbonation et la valorisation. Elle permettra à Europlasma d'internaliser l'usinage des pièces constituant les torches à plasma et à plus long terme, de valoriser les produits issus du traitement des déchets de l'industrie de l'aluminium