Europlasma et l'Université d'Hangzhou entérinent la création d'un centre de recherche pour le traitement des cendres volantes et le recyclage de l'aluminium

Crédit photo © Inertam

(Boursier.com) — Europlasma , expert des solutions de dépollution, annonce un accord de coopération en matière de recherche et de prototypage industriel entre sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technologies et l'Université Hangzhou Dianzi. Aux recherches préalablement annoncées sur la vitrification des cendres volantes vient s'ajouter le développement de procédés permettant le traitement et la valorisation des déchets issus de l'industrie de l'aluminium.

Forte d'importantes avancées ces derniers mois dans le déploiement d'Europlasma en Chine, cette nouvelle étape s'inscrit dans la continuité de l'accord-cadre de coopération avec la ville de LaiXi pour le développement local du Groupe et dans la perspective du déploiement des projets visant la réalisation de quatre unités complètes de vitrification des cendres volantes, respectivement signés en décembre 2019 et janvier 2020. Pour soutenir son développement local, le Groupe a constitué en mai 2020 une filiale en Chine, Europlasma Environmental Technologies, qui lui permet un accès privilégié aux ressources industrielles et universitaires.

Cet accord de coopération, d'une durée de 12 mois reconductible, entérine la création d'un nouveau centre de recherche et de prototypage industriel sino-français, composé notamment de scientifiques de l'Université Hangzhou Danzi et d'experts d'Europlasma. L'Université, qui comprend plus de quarante instituts de recherche, est administrée directement par le ministère de l'Industrie et le gouvernement provincial du Zhejiang. Elle participe notamment à de nombreux projets nationaux pour le développement des hautes technologies.

Europlasma fournira son expertise et ses technologies en matière de traitement performant des déchets compliqués. La coopération portera sur l'adaptation et l'amélioration du procédé de vitrification des cendres volantes pour le marché chinois qui, pour rappel, permettrait d'équiper un marché potentiel de 600 incinérateurs sur l'ensemble du territoire. De son côté, l'Université apportera les moyens humains, logistiques et financiers nécessaires à la réalisation des projets.

De plus, le nouveau centre travaillera au développement d'un nouveau procédé de recyclage des scories d'aluminium faisant appel à une technologie associant traitement chimique et plasma. L'objectif est de produire, à partir de résidus polluants issus de l'industrie de l'aluminium en Chine, une alumine avec un niveau de pureté élevé (80% à 99%) permettant ensuite sa valorisation dans l'industrie des réfractaires et des alliages d'aluminium à forte valeur ajoutée.

A terme, ce procédé pourra permettre une alternative vertueuse à la filière traditionnelle de production d'aluminium, dommageable pour les écosystèmes aquatiques et marins du fait des boues rouges qu'elle produit aujourd'hui. Une fois mise au point, cette technologie pourra être exploitée dans les autres zones de développement du Groupe, en Europe et en Amérique du Sud notamment.

Au terme des recherches, la propriété intellectuelle sera détenue à 100% par Europlasma Environmental Technologies. En cas de dépôt de brevets, l'Université Hangzhou Dianzi sera mentionnée en tant que co-rédacteur, sans transfert de droit de propriété intellectuelle. Ainsi, les améliorations apportées (durabilité, coût.) des composants communs (fours, torches, alimentations.) pourront enrichir l'ensemble des installations, procédés ou marchés actuels et futurs du Groupe.