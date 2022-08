Europlasma : EET a développé une évolution du procédé de vitrification permettant plus de 40% de gain d'énergie

(Boursier.com) — Europlasma , spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technology (EET) a développé sur son centre R&D commun avec l'Université Hangzhou Dianzi une évolution de ses procédés de vitrification permettant un gain énergétique de plus de 40%.

Les travaux d'optimisation des procédés de vitrification de déchets dangereux du Groupe Europlasma, initiés il y a 2 ans afin d'adapter les fours aux particularités du marché chinois des cendres volantes (déchets ultimes d'incinération), sont en phase d'aboutissement. Menés au sein de la filiale chinoise (EET) concomitamment avec le traitement des scories d'aluminium, ils sont entrés en "phase pilote" à la suite de l'autorisation reçue des autorités environnementales chinoises. Une première campagne d'essais, visant à améliorer drastiquement les consommations énergétiques, vient d'apporter la démonstration expérimentale de la pertinence des analyses physico-chimiques et des travaux de simulation conduits jusqu'ici. Ces résultats sont à mettre au crédit des travaux de compréhension des mécanismes de fusion au sein des fours du Groupe, travaux qui se sont accélérés depuis novembre dernier quand le Groupe a investi dans des capacités propres de simulation multi-physiques (aéraulique, transferts thermiques, réactions chimiques, acoustique) et de nouveaux moyens expérimentaux plus rapides.

Au-delà d'une réduction massive de la consommation énergétique, ces résultats vont avoir un effet notable sur la durée des réfractaires, donc sur le temps de disponibilité des fours.

Il sera possible de quantifier ces gains d'ici à la fin de cette année, avec du recul sur le vieillissement. En outre, le dernier trimestre devrait également permettre la validation d'un nouveau type de réfractaires, déjà efficients à l'échelle du laboratoire, à la fois plus résistant aux agressions chimiques et considérablement moins chargés en chrome. Corrélativement, ces améliorations devraient donner la possibilité de réduire le prix par rapport aux matériaux actuels d'un facteur trois a minima.

Cette évolution du procédé de vitrification historique du Groupe pourra s'appliquer à l'ensemble des process en cours d'exploitation comme à ceux à venir (boues issues de l'industrie pétrolière notamment). Dans des activités consommatrices d'énergie, elle réduit considérablement leurs charges opérationnelles (OPEX).