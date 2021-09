Europlasma : du nouveau à Tarbes

(Boursier.com) — A la suite des opérations de rachat réalisées cet été, la dénomination sociale de la société Tarbes Industry a été modifiée pour devenir "Les forges de Tarbes". Ce fleuron de l'industrie française est doté d'un savoir-faire unique en matière de forgeage, de traitement thermique et d'usinage des métaux. Cette opération s'est inscrite dans le cadre du déploiement de la deuxième phase du plan stratégique d'Europlasma articulé autour de 3 axes, à savoir : la dépollution, la décarbonation et la valorisation.

D'autre part, le site de Tarbes, spécialisé dans la forge de corps creux, vient de conforter son partenariat avec son client historique. En effet, grâce à la forte mobilisation des équipes, les Forges de Tarbes ont obtenu une qualification supplémentaire relative à un nouveau corps creux de large diamètre, pouvant atteindre 155 mm.

Par ailleurs, deux nouveaux produits de plus petits diamètres sont en cours de qualification. Des essais sont prévus dans les prochains mois pour une mise en production attendue courant 2022. D'autres lots de qualifications sont aussi à prévoir pour 2022.

Capitaliser sur l'expertise des Forges de Tarbes

L'élargissement du catalogue des produits susceptibles d'être fabriqués à Tarbes est constitutif d'une stratégie visant l'insensibilisation de l'activité aux aléas de commandes exceptionnelles dues au mono produit et une lisibilité accrue quant à ses perspectives.

De même, Europlasma souhaite capitaliser sur le savoir-faire et l'expertise des équipes de Les forges de Tarbes pour internaliser, à terme, l'usinage des pièces constituant les torches à plasma. Cela permettra d'être indépendant des sous-traitants peu nombreux dans le domaine et d'optimiser les coûts de fabrication afin de mieux répondre aux sollicitations d'industriels souhaitant réduire sensiblement leur empreinte carbone grâce à la torche à plasma. Cette acquisition s'avère donc stratégique pour Europlasma qui compte gagner en réactivité et en compétitivité.

Jérôme Garnache-Creuillot, Président-Directeur Général d'Europlasma, commente : "Le renouveau des Forges de Tarbes est en marche, et ce, grâce à la mobilisation des équipes du site qui oeuvrent depuis la reprise à l'écriture d'une nouvelle page industrielle de leur région. Cette relance passe par la modernisation et la diversification des savoir-faire du site, tout en maintenant des relations de complémentarités avec les partenaires historiques. C'est pourquoi il est essentiel de créer des relais de croissance avec le développement de nouveaux produits, en relation avec notre client principal".