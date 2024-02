Europlasma : dépôt d'une offre de reprise globale de MG-Valdunes

(Boursier.com) — Le spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation Europlasma indique avoir déposé une offre de reprise globale en plan de cession du fonds de commerce et des actifs de MG-Valdunes, dernier fabricant français de roues et d'essieux de trains, en redressement judiciaire depuis le 20 novembre 2023.

L'offre de reprise comprend :

- La reprise des fonds de commerce exploités par MG-Valdunes sur ses deux sites de Leffrinckoucke (Dunkerque) et de Trith-Saint-Léger (Valenciennes) ainsi que les actifs y afférents ;

- La préservation de près de 60% des femmes et des hommes employés par Valdunes ;

- Un projet industriel ambitieux qui assure la pérennité de la filière ferroviaire française.

Certaines conditions devront être levées dans la perspective d'une reprise avérée, en premier lieu la désignation d'Europlasma par le Tribunal de commerce de Lille-Métropole en qualité de repreneur unique de MG-Valdunes. La levée de ces conditions fonde la réussite et la pérennité du projet industriel.

Relance industrielle, compétitivité et souveraineté

Europlasma propose une reprise globale en plan de cession de MG-Valdunes, dans une logique de reprise unique des deux sites de Dunkerque et Valenciennes, avec pour objectif de maintenir l'ensemble des étapes industrielles nécessaires à la préservation de la filière française de production de roues de train.

A court terme, l'objectif est de consolider l'activité historique dans des conditions économiques équilibrées.