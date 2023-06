Europlasma : de retour d'AG

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire d'Europlasma s'est tenue, sur première convocation, le 20 juin à 14h à Pessac.

Les actionnaires ayant participé à l'Assemblée ont réuni ensemble 3.326.197 actions sur les 15.385.906 actions formant le capital social et ayant le droit de vote, soit 21,6% de ces actions.

Compte tenu de la désignation, en qualité de mandataire ad hoc, de la société Ajilink Vigreux, représentée par Me Sébastien Vigreux, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 15 mai 2023, avec pour mission de représenter les actionnaires qui ne participent pas à l'Assemblée, les droits de vote attachés aux 12.059.709 actions des actionnaires ainsi représentés ont été exercés par le mandataire ad hoc de sorte que le quorum atteint s'est élevé à 100% des actions ayant droit de vote. Le quorum requis ayant été atteint, l'Assemblée a pu être régulièrement constituée.

A l'exception de la résolution 19 qui n'a pas recueilli la majorité requise, l'Assemblée a approuvé sans modification les résolutions inscrites à l'ordre du jour et portant notamment sur :

- les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022 et la proposition d'affectation du résultat ;

- le renouvellement du mandat de Pascal Gilbert en qualité d'administrateur de la société ;

- les délégations financières au Conseil d'administration pour intervenir sur le capital dans diverses circonstances.