Europlasma conclut un partenariat dans le pétrole vert

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Europlasma a conclu un partenariat avec la junior compagnie sud-américaine Field Intelligence Energy, acteur émergent de la production de "pétrole vert". Ce partenariat prendra prochainement la forme d'une prise de participation à hauteur de 49% dans une société commune. Le groupe français étend ainsi sa position d'acteur pluridisciplinaire de la dépollution mondiale en partant à la conquête d'une nouvelle industrie majeure et d'un nouveau continent.

L'ambition de ce partenariat est d'utiliser la torche à plasma sans exclusive pour détruire les effluents pollués et polluants inhérents à l'extraction d'hydrocarbures. La technologie plasma fournie par Europlasma apparaissant comme une solution prometteuse pour répondre aux enjeux environnementaux et économiques de ce secteur, l'objectif commun avec Field Intelligence Energy (FIE) est de développer conjointement une torche plasma capable de neutraliser les éléments dangereux au plus près de leur site de production.

Prise de participation de 1,5 M$

Concrêtement, ce partenariat avec FIE prendra prochainement la forme d'une prise de participation d'Europlasma dans une société commune à hauteur de 49%, moyennant un investissement de 1,5 M$ étalé sur 18 mois.

Cet investissement initial permettra à FIE d'initier les activités de prospection en amont d'une levée de fonds auprès de nouveaux partenaires. Elle est destinée à financer les phases d'exploitation d'actifs préalablement identifiés en Amérique Latine.

En parallèle, le partenariat prévoit la finalisation du développement d'une unité de dépollution spécifiquement dédiée à l'industrie des hydrocarbures, et une première commande de la part de FIE.

Un marché de 5,6 Mds$ en 2025

Selon les futurs partenaires, cette unité légère de traitement financée et exploitée par FIE, devra permettre, outre la réduction très sensible de la pollution inhérente aux installations, une diminution considérable des coûts de transport et de stockage des déchets, portant ainsi sur ses fonts baptismaux, un baril de pétrole vert .

La dépollution des déchets de l'industrie pétrolière et gazière dispose d'un marché mondial estimé à 5,6 Mds$ à horizon 2025. Ce marché devrait bénéficier de l'impulsion des prises de conscience et du durcissement des législations environnementales. Il demeure dans l'attente d'une solution efficace et durable, permettant de détruire ces déchets à un coût maîtrisé, tout au long du cycle de l'extraction.

FIE dispose d'options sur des champs pétrolifères prometteurs aujourd'hui inexploités ou mal exploités. La promesse d'une production responsable sur le plan environnemental suscite l'intérêt des investisseurs. Chaque gisement sera équipé de notre technologie. Ainsi, FIE sera notre premier client sur ce nouveau segment à très fort potentiel mais également une vitrine d'un savoir-faire technologique dont nous demeurons propriétaire et qui sera applicable à l'ensemble des acteurs de la filière. Dans ces conditions, nous ambitionnons un retour sur investissement dès la première année , explique Jérôme Garnache-Creuillot, PDG d'Europlasma.

Rappelons que FIE est une jeune société pétrolière qui ambitionne de réduire l'impact environnemental de la filière en s'appuyant sur des technologies écoresponsables. L'équipe dirigeante se compose d'experts du domaine avec en moyenne, plus de 20 ans d'expérience dans la prospection, le forage et l'exploitation d'énergies fossiles. La société intervient dans l'identification de gisements fossiles et l'exploitation d'infrastructures pétrolifères en Amérique du Sud, dans une dynamique écoresponsable.