Europlasma : avancées avec l'Université Hangzhou Dianzi

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Europlasma fait état de l'avancement des études et analyses menées au centre de recherche sino-français dans le cadre du partenariat entre sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technologies et l'Université Hangzhou Dianzi.

Depuis la signature de cet accord, les équipes sur place réalisent en laboratoire les tests nécessaires à la définition et à la validation des procédés de traitement de deux typologies de déchets distincts : les déchets d'aluminium et les cendres volantes. Concernant ls cendres volantes, les premiers résultats à l'échelle du laboratoire "sont encourageants". Europlasma rappelle qu'elle a reçu une marque d'intérêt visant la réalisation de quatre unités complètes de vitrification des cendres volantes pour un géant chinois du traitement des déchets

Pascal Gilbert, Administrateur d'Europlasma et Directeur Général d'Europlasma Environmental Technologies déclare : " Notre collaboration avec l'Université d'Hangzhou est gage de qualité et de succès pour pénétrer le marché chinois. Ces premiers résultats ont démontré, une fois encore, la pertinence de la technologie plasma pour le traitement et la valorisation de déchets complexes. Si le bilan de la seconde étape qui consiste à tester les deux technologies plasma envisagées à l'échelle 1/10e est tout aussi positif, il pourrait être un tremplin pour engranger les premières commandes d'industriels chinois dont les marques d'intérêt affluent. "