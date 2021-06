Europlasma : 2e convocation des actionnaires en AG

Crédit photo © Inertam

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Europlasma ont été convoqués en Assemblée générale ordinaire, le 8 juin 2021 à 14h à Pessac, Cité de la Photonique.

La validité de l'Assemblée générale convoquée sur première convocation est subordonnée à la présence ou à la représentation d'actionnaires possédant au minimum 20% des actions ayant le droit de vote. Or, sur la base des formulaires de vote et des pouvoirs reçus à ce jour, le quorum provisoire s'établit à 2,987% et n'atteint donc pas pour le moment le quorum requis.

La société souhaite informer ses actionnaires qu'à défaut de quorum requis à l'ouverture de la séance, l'Assemblée générale convoquée en première convocation ne pourrait délibérer, nécessitant la convocation d'une seconde réunion.

Les date, heure et lieu de la seconde assemblée générale ordinaire et extraordinaire seraient décidées par le Conseil d'administration appelé à se réunir le 8 juin, et feraient l'objet de nouvelles formalités de convocation et d'un communiqué.

En outre, eu égard aux incertitudes résultant du contexte actuel lié à la Covid-19, le Conseil d'administration invite à la plus grande prudence dans ce contexte et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au président plutôt qu'une présence physique dans le cas d'une seconde convocation.