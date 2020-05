Europe 1 et GMF lancent leur prix Littéraire

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Europe 1, en association avec GMF, lance son premier prix littéraire. Une volonté commune de récompenser et mettre à l'honneur les ouvrages d'hommes et de femmes qui sont au service du collectif, de la solidarité et de l'humain.

Le vainqueur du Prix littéraire Europe 1 - GMF, qui distingue les histoires d'engagements collectifs, sera dévoilé le 24 juin prochain au Studio Bellemare par le jury co-présidé par Constance Benqué, Présidente de Lagardère News et Thierry Derez, Président de GMF et du groupe COVEA et composé de 15 personnalités issues du monde des Lettres et de la Haute Fonction Publique, de GMF, d'Europe 1 et de deux auditeurs de la station.

Cette première édition est parrainée par Nicolas Carreau, aux commandes chaque dimanche de 14h à 15h, de La Voix est Livre, l'émission littéraire d'Europe 1.

Parmi les cinq ouvrages en lice, présélectionnés à partir d'oeuvres publiées en janvier 2020 :

-Claire Fercak, Ce qui est nommé reste en vie, Verticales

-Hugo Boris, Le courage des autres, Grasset

-Carl Aderhold, Le théâtre des nuits, Stock

-Pascale Roze, La belle Hélène, Stock

-Pascal Grégoire, Monsieur le maire, Cherche Midi.

Pour Constance Benqué : "Nous sommes ravis de nous associer à GMF dans le cadre du Prix Littéraire Europe 1-GMF et de défendre ainsi, à travers la littérature, le sens du collectif et de la solidarité que nous partageons."