Europcar : une perte moins lourde

Europcar : une perte moins lourde









(Boursier.com) — Sur le T1, le chiffre d'affaires de Europcar est de 356 ME, en baisse de -36%, reflétant toujours l'impact des restrictions de déplacements en Europe.

L'EBITDA Corporate est de -44 ME au 1er trimestre 2021 contre -64 ME au 1er trimestre 2020.

Le Résultat avant impôt est de -82 ME contre -135 ME au T1 2020.

La société a une vision prudente sur le T2 2021, qui reste affecté par la pandémie et sur le S2 2021 en raison de campagnes de vaccination dont la mise en place est plus lente que prévu, de mesures de confinement et de restrictions des déplacements, ainsi que d'un trafic aérien longue distance qui reste extrêmement limité.

Par conséquent, Europcar n'est pas aujourd'hui en mesure de donner une prévision pour l'exercice 2021. Néanmoins, il prévoit une croissance de son chiffre d'affaires en 2021, comme illustré par la reprise actuelle du marché américain...