Europcar : trajectoire 2022 revue à la hausse

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group annonce ses résultats complets du premier trimestre 2022 et évoque une trajectoire 2022 revue à la hausse. Le chiffre d'affaires du premier trimestre augmente de 57% à 567 ME (soit 92% du chiffre d'affaires du T1 2019 PF), grâce à un RPD élevé et une reprise de la demande de la clientèle loisirs. Le groupe fait état d'une excellente marge après coûts directs à 34,5% au T1 2022, bien au-dessus des niveaux pre-Covid (29% au T1 2019 PF), grâce à l'optimisation des coûts liés à la flotte. Le corporate Ebitda est positif, une première dans l'histoire du groupe (historiquement négatif au T1 en raison de la saisonnalité des activités) : +31 ME avec un 'fall-through' positif ( vs -44 ME Corp. Ebitda au T1 2021 et -15 ME au T1 2019 PF). La perte nette du groupe est ainsi réduite à 22 ME contre 77 ME au T1 2021. Le groupe fait aussi part d'un renforcement du bilan : 247 ME de dette nette Corporate grâce à la restructuration financière finalisée en février 2021.

Suite à la publication préliminaire du premier trimestre 2022 le 28 avril 2022 dernier, à l'occasion de laquelle Europcar Mobility Group a déclaré anticiper une croissance du chiffre d'affaires et du Corporate Ebitda en 2022 vs 2021, le groupe a aujourd'hui une meilleure visibilité sur l'exercice 2022 : les tendances de l'activité sont bien orientées pour le second trimestre, avec un nouveau pic d'activité en avril grâce à des prix qui restent favorablement orientés. Pour autant, ces perspectives positives comportent une part d'incertitudes sur le second semestre 2022, liées à des délais de réservations courts et une potentielle dégradation de l'environnement macro-économique. Le groupe bénéficie d'une demande solide en termes de volumes, avec une dynamique tirée par la reprise des voyages, y compris longue-distance. Il anticipe une bonne tenue des prix tout au long de l'année, alimentée par la pénurie de flotte, tout en ayant diversifié avec succès son approvisionnement en véhicules via des canaux alternatifs. En parallèle, il maintient un contrôle strict des coûts et bénéficie de conditions de revente favorables sur le marché de l'occasion.

En l'absence de détérioration de l'environnement 'business' et du contexte macroéconomique (nouvelle vague pandémique, inflation, pénurie de flotte, comportement des clients, détérioration de la situation géopolitique liée à la guerre en Ukraine), le groupe prévoit désormais un Corporate EBITDA pre-IFRS 16 supérieur à 320 ME pour l'exercice 2022.

Le groupe est en bonne voie dans le déploiement de son plan stratégique Connect et de sa trajectoire financière, avec une normalisation progressive de l'offre de flotte et des prix de location, combinée à l'inflation continue des coûts. Très engagé dans la digitalisation de l'expérience client et des opérations, ainsi que dans le lancement de nouvelles offres et services, Europcar Mobility Group est ainsi confiant dans sa capacité à délivrer une croissance long-terme rentable tout en renforçant son positionnement de leader des solutions de mobilité durable.