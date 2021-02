Europcar : succès de l'augmentation de capital

Europcar : succès de l'augmentation de capital









Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group a annoncé les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 50.104.964,79 euros, par émission de 263.710.341 actions nouvelles au prix unitaire de 0,19 euro par action nouvelle (soit 0,01 euro de valeur nominale et 0,18 euro de prime d'émission par action nouvelle). L'opération a été lancée le 4 février 2021 et s'inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde financière accélérée approuvé le 7 janvier 2021 par le comité des établissements de crédit et assimilés et l'assemblée générale unique des obligataires de la Société, examiné par le tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 2021 et approuvé le 3 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris.

À l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 19 février 2021, la demande totale s'est élevée à 529.416.994 actions, soit un taux de souscription de 200,76%. Le nombre d'Actions Nouvelles souscrites à titre irréductible a porté sur 244.076.242 Actions Nouvelles. La demande à titre réductible a porté sur 285.340.752 Actions Nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement satisfaite à hauteur de 19.634.099 Actions Nouvelles.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des Actions Nouvelles sur le marché réglementé d'Euronext Paris sont prévus le 26 février 2021. Les Actions Nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le même code ISIN FR0012789949.

Concomitamment au règlement et à la livraison des Actions Nouvelles, la Société procèdera également :

- au règlement et à la livraison de 4.036.325.055 actions à émettre dans le cadre des Augmentations de Capital Réservées. Ces actions seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le même code ;

- à la livraison aux Créanciers Obligataires Garants de 401.251.214 BSA de Garantie. Les BSA de Garantie seront admis aux négociations sur Euronext Paris à compter du 26 février 2021 sous le numéro ISIN FR0014001HB5 ;

- à la livraison aux porteurs d'Obligations et aux Créanciers Obligataires Garants ayant effectivement participé au Refinancement du RCF de 75.234.602 BSA de Participation. Les BSA de Participation seront admis aux négociations sur Euronext Paris à compter du 26 février 2021 sous le numéro ISIN FR0014001HC3 ;

- à la livraison aux Membres du Comité de Coordination de 75.234.602 BSA de Coordination. Les BSA de Coordination seront admis aux négociations sur Euronext Paris à compter du 26 février sous le numéro ISIN FR0014001HD1.