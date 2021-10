Europcar revoit à la hausse ses ambitions pour l'exercice 2021

(Boursier.com) — Europcar publie un chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 2021 en hausse de +20% à 1.625 ME, avec un rebond de +45% au T3 2021 sous l'effet d'une solide performance dans le segment Loisirs, particulièrement pour les activités Low-Cost.

Le chiffre d'affaires du T3 s'établit à 782,6 ME, proche du niveau du T3 2019, avec un écart se réduisant mois après mois.

Le groupe souligne le fort rebond de l'EBITDA corporate qui atteint 215 ME au T3 avec une marge record de 27,4% (21,9% au T3 2019).

Le groupe fait part aussi d'une réduction de la dette nette corporate au 30 septembre par rapport à juin 2021 à 211 ME (comparé à 266 ME), grâce à un taux de conversion élevé de free cash-flow corporate (40%) et à un effet de saisonnalité, avec une baisse des liquidités corporate à 372 ME, contre 447 ME.

PERSPECTIVES 2021 ET TRAJECTOIRE DE MOYEN-TERME

Le groupe revoit à la hausse ses ambitions pour l'exercice 2021, en raison d'un T3 supérieur à ses attentes, particulièrement en septembre, ainsi qu'un environnement business favorable, et ce dans un contexte sanitaire stabilisé :

EBITDA corporate pré-IFRS 16 supérieur à 150 ME comparé à "supérieur à 110 ME" (contre -276 ME en 2020 et 278 ME en 20194).

Endettement net corporate prévu dans une fourchette de 250 à 300 ME, contre 300 à 350 ME.

Le groupe est confiant quant à l'orientation de l'activité à long-terme, s'appuyant sur les gains structurels de Reboot et la poursuite du plan de transformation Connect, mais s'attend également à rencontrer quelques vents contraires à moyen-terme :

Alors que la dynamique des prix devrait rester positive, les volumes seront limités par la pénurie continue de l'offre de flotte. Dans ce contexte, le groupe anticipe une augmentation du coût unitaire de la flotte et de la consommation de trésorerie, compte tenu de la recherche de sources alternatives de véhicules. Une augmentation substantielle est attendue du côté de la base de coûts dans un environnement inflationniste.

POINT DE SITUATION SUR LE PROJET D'OPA

Sous réserve d'approbation par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), le projet d'OPA (projet d'offre publique d'acquisition) du consortium mené par Volkswagen, déposé le 20 septembre 2021, pourrait s'ouvrir durant le T4 2021, avec une réalisation de l'offre (assujettie à certaines autorisations antitrust) au cours du T1 2022.

Caroline Parot, PDG d'Europcar Mobility Group a déclaré : "Malgré un début d'année difficile dû à la pandémie du COVID, le Groupe a réalisé de belles performances à partir du mois de mai, confirmées sur les 3 derniers mois. Cela nous amène à revoir à la hausse nos ambitions en matière d'EBITDA corporate pour l'ensemble de l'exercice.

Ces performances, nous les devons d'abord à nos collaborateurs, qui ont une fois de plus démontré leur résilience et leur engagement : je tiens à les en remercier.

Nous avons également bénéficié de facteurs tant structurels que conjoncturels. Nous recueillons aujourd'hui les fruits de notre programme d'adaptation "Reboot" et de notre restructuration financière. Ceci dans un environnement caractérisé par une forte appétence "post-confinement" pour les voyages et une raréfaction de l'offre, due à la pénurie de semi-conducteurs, qui renforce nos capacités de pricing. Tous ces facteurs font que notre Groupe se trouve aujourd'hui dans les meilleures conditions pour bénéficier pleinement de la reprise du marché du voyage et des loisirs.

A moyen-terme et dans la perspective d'une pénurie durable des semi-conducteurs, nous anticipons une tension persistante entre l'offre et la demande, que nous gèrerons en privilégiant la rentabilité aux volumes, dans un contexte de reprise progressive du trafic international.

Cependant, nous anticipons également un environnement commercial légèrement moins favorable qu'au T3 2021, avec une base de coûts qui devrait logiquement augmenter, étant donné que la pénurie de véhicules devrait rendre leur approvisionnement plus consommateur de trésorerie et que nous avançons dans notre transformation Connect".