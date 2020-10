Europcar remporte la Palme !

Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Eric Dadian, Président de l'Association Française de la Relation Client, a remis hier à Christophe Carrère, Directeur de l'Engagement client d'Europcar Mobility Group, la 'Palme de la Transformation par l'Expérience Client'. Chaque année, l'AFRC récompense les acteurs les plus performants et les initiatives les plus innovantes en matière de stratégie client à l'occasion de l'événement incontournable des Palmes de la Relation Client. Parmi les lauréats 2020 : FNAC Darty, EDF, Etablissement Français du Sang et Europcar Mobility Group, qui s'est vu décerner la 'Palme de la Transformation par l'Expérience Client'. Dans un secteur historiquement 'car centric' plutôt que 'customer centric', Europcar Mobility Group "a fait le choix de placer l'orientation client au coeur de sa transformation : une transformation à la fois culturelle et organisationnelle pour un service client 'sans couture'". L'impulsion a été donnée par le Directoire, avec notamment l'inscription de l'orientation client parmi les 4 valeurs du Groupe et la définition d'un objectif de progression du NPS (Net Promoter Score), année après année, pour l'ensemble des marques...