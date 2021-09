Europcar place une émission obligataire senior de 500 ME

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group a annoncé la fixation des termes financiers de l'émission obligataire senior liée au développement durable (Sustainability-Linked Senior Secured Notes) pour un montant de 500 millions d'euros à échéance 2026 par EC Finance plc. Les obligations seront soumises à un taux d'intérêt fixe de 3,0% par an, sous réserve d'ajustements décrits ci-dessous, et payables semestriellement. L'offre obligataire devrait se clôturer le 7 octobre 2021, sous réserve des conditions réglementaires habituelles.

Le produit brut de cette émission sera affecté, avec la liquidité disponible, au remboursement anticipé en intégralité (avec prime de remboursement) des obligations senior garanties, émises par EC Finance plc portant intérêt à 2.375% et venant à échéance en 2022, ainsi qu'au règlement des frais et dépenses y relatifs.

Dans le cadre de sa première émission obligataire liée à sa stratégie de développement durable, Europcar s'est engagée à mettre en place des objectifs solides et ambitieux de développement durable, à savoir : réduire ses émissions de carbone liées à sa flotte de voitures et de camions pour atteindre en moyenne une émission carbone de 93 g CO2/km et 144 g CO2/km respectivement d''ici fin 2024 et accroître sa proportion de véhicules 'verts' (émettant moins de 50 g CO2/km) à 20% de sa flotte de voitures et d'utilitaires d'ici fin 2024.

Ces deux objectifs constituent les Indicateurs de Performance Soutenables applicables aux obligations. Sous les termes définis dans la documentation obligataire, dans le cas où Europcar ne satisfait pas l'une ou les conditions définies par ces indicateurs avant le 31 décembre 2024 (Date de Test), le taux d'intérêt applicable aux obligations augmentera de 0.125% par an à la Date de Test si le premier indicateur n'est pas atteint, et de 0.125% si le deuxième indicateur n'est pas atteint.