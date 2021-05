Europcar : partenaire du 'Big Tour' de Bpifrance

Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Europcar sera partenaire du Big Tour de Bpifrance ! Organisé par Bpifrance pour la 3ème année consécutive, le Big Tour a pour ambition de réunir et de valoriser l'entrepreneuriat français ainsi que les innovations et technologies qui font son excellence.

Le Big Tour 2021, c'est une tournée de 24 dates du 16 juillet au 20 août, dans 7 régions et sur tout le littoral, pour faire découvrir de façon ludique tout le savoir-faire entrepreneurial français au grand public et mettre en réseau les acteurs de cet écosystème. L'événement rassemblera, selon les conditions sanitaires en vigueur, entrepreneurs locaux, grandes entreprises françaises, start-ups, personnalités publiques et société civile autour de rencontres et d'échanges, et permettra de mettre en lumière le dynamisme des territoires. La tournée 2021 est placée sous le thème du renouveau de l'économie française avec, au coeur de ce renouveau, les enjeux climatiques et l'emploi.

Pour la première année et pour cette édition 2021, Europcar Mobility Group - via sa marque phare Europcar - rejoint les partenaires du Big Tour et sera présent - avec ses équipes commerciales France et une flotte de véhicules dédiée à l'événement - sur toutes les dates de la tournée. Ce sera notamment l'occasion pour Europcar de présenter plus en détail ses nouvelles offres d'abonnement, pensées pour les besoins des entreprises et collectivités en recherche de flexibilité, et lancées en mars dernier sur le marché français.