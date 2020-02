Europcar partenaire de référence de Rentalcars.com

Europcar partenaire de référence de Rentalcars.com









Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Suite au choix de Rentalcars.com comme fournisseur exclusif de location de voitures en ligne de Ryanair pour les trois prochaines années, Europcar Mobility Group a été "confirmé comme partenaire de référence de Rentalcars.com". Dans le cadre de ce partenariat, les services de location de voitures d'Europcar, distribués par Rentalcars.com, seront promus en exclusivité sur des canaux off line, tels que les annonces en vol et les cartes d'embarquement, offrant ainsi des réductions spéciales aux clients de Ryanair.

Mark Slater, Directeur Global Supply chez Rentalcars.com, a déclaré : "Europcar Mobility Group a été choisi comme partenaire de référence dans le cadre du service que nous opérons pour Ryanair car nous partageons les mêmes idéaux : ceux de fournir un service client aussi simple et efficace que possible et de grande valeur à nos clients mutuels. Avec des marques telles que Europcar, GoldCar et InterRent, Europcar Mobility Group est l'un des fournisseurs de location de voitures les plus importants et respectés en Europe et au-delà. A ce titre, il sera en mesure de proposer des tarifs cohérents et compétitifs pour toutes les destinations européennes de Ryanair".