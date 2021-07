Europcar : "optimisme raisonnable" pour le T3

Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Europcar fait part d'une croissance du chiffre d'affaires au S1 2021 de +3,6% à 842 ME, avec un rebond de +88% au T2 2021. Forte performance des marchés domestiques au T2 2021, tant aux États-Unis qu'en Europe.

L'EBITDA corporate est positif à 20 ME au T2 2021 grâce à un contrôle strict des coûts fixes et semi-fixes, confirmant le seuil de rentabilité abaissé

La hausse de l'endettement net corporate est limitée au 30 juin 2021 par rapport à mars 2021 : +67 ME à 266 ME, avec une génération de Corporate Free Cash Flow de 16 ME au 2ème trimestre 2021.

Le groupe souligne la solide position de trésorerie corporate de 447 ME au 30 juin 2021.

Refinancement de la SARF pour 1,7 MdsE, assorti d'une maturité étendue de juillet 2021 à juillet 2024.

PERSPECTIVES 2021

Optimisme raisonnable pour le T3 2021, avec un tableau contrasté : la dynamique de pricing positive pourrait se poursuivre ainsi que le rebond du segment Voyage & Loisirs aux USA, alors que la reprise européenne reste plus volatile en raison de restrictions de circulation et de voyage qui pourraient à nouveau survenir, du fait de la rapide propagation du "variant delta" du virus. Globalement, le trafic long-courrier devrait être limité au second semestre 2021 tandis que la flotte de véhicules pourrait être impactée par la pénurie de composants semiconducteurs pour les constructeurs automobiles.

Par conséquent, le Groupe n'est pas encore en mesure de donner une prévision détaillée pour l'exercice 2021.

Néanmoins, hors détérioration potentielle des conditions de marché dues à de nouvelles restrictions de voyage et d'une aggravation de la pénurie de semi-conducteurs, le Groupe prévoit :

-Une croissance significative de son chiffre d'affaires en 2021 vs 2020

-Une dette nette corporate située entre 300 et 350 MEUR pour l'exercice 2021.

Les premières étapes de la feuille de route stratégique "Connect" sont en bonne voie de réalisation...