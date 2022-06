Europcar : nominations annoncées

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group ouvre un nouveau chapitre de son histoire, avec l'approbation par l'Assemblée des actionnaires de la mise en place d'une gouvernance duale. Holger Peters a été élu Président du Conseil de surveillance et le Conseil a nommé Peter Gowers, dirigeant expérimenté dans le domaine des voyages et des technologies, Président du directoire et Group CEO. Peter Gowers succède à Caroline Parot, qui a décidé, après plus de 10 ans au sein du Groupe, de quitter le Groupe pour poursuivre de nouveaux intérêts professionnels, à la suite du succès de l'offre publique d'achat initiée par Green Mobility Holding, un consortium composé de Volkswagen, d'Attestor et de Pon Holdings. Le Conseil de surveillance a par ailleurs nommé Philip de Klerk, dirigeant expérimenté dans le domaine financier, au poste de Directeur financier du Groupe. Ces deux nominations prennent effet immédiatement, afin de permettre une transition fluide.

Holger Peters, Président du Conseil de surveillance d'Europcar Mobility Group, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'accueillir Peter et Philip dans leurs nouvelles fonctions. Peter est un dirigeant expérimenté, avec un profil international et une grande pratique de la transformation, au confluent des marques, de la technologie et de l'univers des voyages. Son leadership et son profil international vont venir enrichir la grande expertise du Groupe en matière de location de véhicules et de services de mobilité, pour l'ensemble de ses parties prenantes. Quant à Philip, il va nous faire bénéficier de sa grande expérience de Directeur financier dans le secteur des biens de consommation. Avec sa nouvelle équipe de direction expérimentée, Europcar Mobility Group sera en mesure d'accélérer encore sa transformation en cours, pour devenir une plateforme de mobilité de premier rang, en s'appuyant sur ses forces intrinsèques et les étapes déjà franchies."

Peter Gowers, dirigeant expérimenté dans le domaine des voyages, des technologies et de la transformation, est nommé Président du directoire et Group CEO.

Peter Gowers est un dirigeant expérimenté dans le domaine des voyages et des technologies, où il a piloté durant plus de 25 ans transformations, marques et parcours clients dans des entreprises cotées et privées, en Europe mais aussi dans les zones Asie et Amériques.

Avant de rejoindre Europcar Mobility Group, il a occupé les fonctions de CEO de Travelodge, opérateur hôtelier européen sur le segment " économique ". Il était auparavant CEO de Safestore Holding, société franco-britannique de services immobiliers. Il a également passé dix ans au sein d'Intercontinental Hotels Group, opérateur hôtelier mondial, où il a successivement occupé les fonctions de Directeur de la Stratégie, Directeur Marketing Groupe puis de CEO de la zone Asie-Pacifique, ainsi que dans le conseil en stratégie et en technologies, chez Arthur D.Little.

Selon Peter Gowers : "Europcar Mobility Group est un acteur international majeur de la mobilité, qui peut s'enorgueillir d'une belle histoire et d'excellentes équipes. Aujourd'hui, partout dans le monde, on observe une demande croissante pour des solutions de mobilité ad hoc, abordables et respectueuses de l'environnement. Par sa taille et son expertise en matière d'innovation, Europcar Mobility Group est idéalement positionné pour y répondre et devenir un champion de la mobilité durable. J'ai hâte de commencer à travailler, en étroite collaboration avec l'équipe de direction, aux prochaines étapes du développement du Groupe."

Philip de Klerk, un nouveau Directeur financier avec une grande expérience dans le secteur des biens de consommation.

Philip de Klerk est un dirigeant financier expérimenté en particulier dans le monde des marques grand public. Avant de rejoindre Europcar Mobility Group, il a occupé les fonctions de Directeur financier Groupe chez Clarks, le fabricant et distributeur international de chaussures. Philip de Klerk a commencé sa carrière chez Unilever, où il a passé 16 ans, occupant plusieurs fonctions, dont celle de CFO pour la Suisse et le Benelux, avant de rejoindre Ineos, acteur du secteur de la chimie, SAB Miller, producteur de bière et de boissons, FlyBe, compagnie aérienne régionale, en tant que CFO, et enfin Low & Bonar, leader mondial de la fabrication de matériaux, au poste de CFO puis de CEO.

Philip de Klerk a déclaré : "Je suis très heureux de rejoindre Europcar Mobility Group à un moment où le Groupe ouvre une nouvelle page de son histoire, et d'avoir l'opportunité de contribuer à sa transformation et à l'optimisation de ses opérations, grâce à des actionnaires forts et une plateforme qui nous permettra de piloter nos investissements, afin de prendre une position de leader dans le monde de la mobilité."

L'Assemblé Générale mixte a approuvé la nouvelle structure de gouvernance duale.

L'Assemblée Générale mixte d'Europcar Mobility Group s'est tenue le 29 juin, avant la nomination de Peter Gowers et Philip de Klerk en tant que membres du directoire. A la suite du succès de l'offre publique d'achat initiée par Green Mobility Holding, le consortium composé de Volkswagen, d'Attestor et de Pon Holdings est l'actionnaire majoritaire d'Europcar Mobility Group, avec 87,38% du capital de la Société et 87,36% des droits de vote.

L'Assemblée Générale mixte a approuvé le passage d'une structure moniste à une structure dualiste, avec Conseil de surveillance et directoire. Imelda Labbé (membre du board 'Marketing, Sales & After-Sales' de Volkswagen Passenger Cars à compter du 1er juillet), Holger Peters (Directeur du 'Transformation Office' de Volkswagen AG), Jan-Christoph Peters (fondateur et Chief Investment Officer d'Attestor), David Alhadeff (Partner chez Attestor), ainsi que Janus Smallbraak (CEO de Pon Holdings), ont été élus membres du Conseil de surveillance nouvellement créé.

Imelda Labbé et Holger Peters feront bénéficier Europcar Mobility Group de leur expertise en matière de développement de plateformes ainsi que de leur expérience des ventes et du développement, acquises chez Volkswagen. Jan-Christoph Peters et David Alhadeff, d'Attestor, possèdent tous deux une grande expertise en matière de transformation. Enfin, Janus Smalbraak, de Pon Holdings, est un expert des nouvelles attentes clients en matière de solutions de mobilité, dont le vélo.

Holger Peters, nouvellement élu Président du Conseil de surveillance, remercie la Directrice générale sortante.

A l'issue de l'Assemblée Générale mixte d'Europcar Mobility Group, le nouveau Conseil de surveillance a tenu sa première réunion et a nommé Holger Peters de Volkswagen, à sa Présidence.

Lors de cette réunion, le Conseil de surveillance a également nommé Peter Gowers président du directoire et Group CEO et Philip de Klerk membre du directoire et CFO.

Par ailleurs, et comme annoncé le 16 juin dernier, à l'issue de l'Assemblée générale mixte, au cours de laquelle le passage à une gouvernance duale a été approuvé, Alexandre de Juniac, Carl Leaver et Simon Franks ont quitté leur mandat de membre du Conseil d'administration, avec effet immédiat. Caroline Parot, Directrice générale sortante, restera conseillère spéciale du Groupe jusqu'à la fin du mois de juillet 2022, afin de faciliter la transition.