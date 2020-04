Europcar : Morgan Stanley est dans la place

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 7 avril 2020 par l'AMF, la société Morgan Stanley & Co. International plc (Londres) a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 1er avril 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Europcar Mobility Group, et détenir individuellement 12.587.837 actions Europcar représentant autant de droits de vote, soit 7,68% du capital et 7,65% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions hors marché.

À cette occasion, Morgan Stanley Corp. (Wilmington, Delaware, Etats-Unis) n'a franchi aucun seuil et détient, au 1er avril 2020, indirectement, par l'intermédiaire de ses filiales Morgan Stanley & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. International plc, Morgan Stanley Europe SE et Morgan Stanley France S.A., 16.182.117 actions Europcar représentant autant de droits de vote, soit 9,87% du capital et 9,84% des droits.