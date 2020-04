Europcar : Morgan Stanley déclare sa position

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 17 avril 2020 par l'AMF, la société Morgan Stanley Corp. (Wilmington, Delaware, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi en baisse, le 13 avril 2020, indirectement, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Europcar Mobility Group et détenir indirectement, par l'intermédiaire de la société Morgan Stanley & Co. LLC, 544 actions Europcar représentant autant de droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Europcar hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant.

Au titre de l'article L. 233-9 I, 6 du code de commerce, la société Morgan Stanley & Co. LLC a précisé détenir 544 actions Europcar au titre d'un contrat de 'right to recall' portant sur autant d'actions Europcar (prise en compte dans la détention visée ci-dessus) et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par le contrat.