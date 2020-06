Europcar : Morgan Stanley affiche sa position

Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 24 mai 2020 par l'AMF, la société Morgan Stanley Corp. (Wilmington, Delaware, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi en baisse, le 18 juin 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Europcar, et détenir indirectement, par l'intermédiaire de sa filiale Morgan Stanley Capital Services LLC, 36.892 actions Europcar représentant autant de droits de vote, soit 0,02% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant. À cette occasion, la société Morgan Stanley & Co. International plc a déclaré avoir franchi en baisse les mêmes seuils.

Au titre de l'article L. 233-9, I, 4o bis du code de commerce et de l'article 223-14 V du règlement général, la société Morgan Stanley Capital Services LLC a précisé détenir 36.892 actions Europcar (prise en compte dans la détention visée ci-dessus), résultant de la détention d'un contrat 'equity swap' à dénouement en espèces, exerçable à tout moment jusqu'au 30 novembre 2020.