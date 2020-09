Europcar Mobility : s'effondre, restructuration financière en vue

(Boursier.com) — Europcar Mobility plonge de 17,8% à 1 euro à l'ouverture du marché parisien, plombé par l'annonce de son intention d'engager des discussions avec les créanciers de sa dette corporate en vue de procéder à une restructuration financière. " L'objectif du Groupe est de parvenir à une structure capitalistique soutenable, adaptée à son niveau de chiffre d'affaires, avec un endettement corporate réduit et un niveau de liquidité approprié".

Fortement touché par la crise actuelle, le loueur de voitures a accusé un déficit net de 181 millions d'euros au deuxième trimestre compte tenu d'un plongeon de 68,5% de son chiffre d'affaires à 258 ME, avec des reculs de 74% en avril, 69% en mai et 63% en juin. La marge après coûts variables (MACV) est passée de 323 ME au deuxième trimestre 2019 à -2 ME au deuxième trimestre 2020, conséquence directe des mesures de restriction de déplacements et de confinement.

Le groupe, qui a pour premier actionnaire la société d'investissement Eurazeo, souhaite accélérer la mise en oeuvre de son plan de transformation "Connect 2021-2023" qui prévoit, entre autres, une évolution de ses offres. Des sources ont dit à Reuters en juillet qu'Eurazeo avait demandé aux potentiels candidats intéressés par un rachat d'Europcar de soumettre une offre définitive en septembre. Malgré de multiples bruits de couloir, le groupe n'aurait encore reçu aucune offre concrète.