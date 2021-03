Europcar Mobility renforce son réseau de franchisés

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group renforce son réseau de franchisés avec de nouvelles ouvertures dans des destinations phares, préparant ainsi le redémarrage du marché du voyage et des loisirs. La firme propose ainsi désormais ses services et ses marques dans 5 nouvelles destinations : Albanie, Chypre, Malte, Russie et St Martin. Elle a également renouvelé sa présence dans 7 pays à travers sa marque Europcar : Biélorussie, Bolivie, Jamaïque, Malte, Monténégro, Paraguay et Serbie.

La société a par ailleurs finalisé un nouveau contrat de franchise avec Kinsen Hellas en Grèce à travers sa marque Europcar ; contrat qui prendra effet le 1er octobre 2021. Grâce à cet accord de franchise, les clients de Kinsen Hellas et d'Europcar bénéficieront d'un service de qualité constante sur le marché grec. En s'associant à Europcar Mobility Group et en devenant son franchisé, Kinsen Hellas envisage d'accélérer sa croissance en faisant de la marque Europcar une solution de mobilité de qualité supérieure en Grèce.