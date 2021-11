Europcar Mobility relève son objectif d'Ebitda 2021

(Boursier.com) — Opérant dans un contexte favorable, Europcar Mobility relève ses objectifs annuels. Le groupe explique bénéficier d'un environnement de pricing positif à court terme en raison des effets combinés d'un rebond de la demande de ses clients après les confinements et d'un niveau de flotte contraint, lié à la pénurie de semi-conducteurs.

A la lumière des conditions de marché actuelles, ayant permis un mois d'octobre supérieur aux attentes et une tendance d'activité robuste qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, le Groupe vise désormais un EBITDA corporate pré-IFRS 16 supérieur à 170 ME cette année (contre "supérieur à 150 ME" visés précédemment, et comparé à -276 ME en 2020 et 278 ME en 2019), qui se traduit par une amélioration proportionnelle de la Dette corporate dans une nouvelle fourchette de 230 ME à 280 ME (contre 250 ME à 300 ME).

Alors que la dynamique des prix devrait rester positive, les volumes seront limités par la pénurie continue de l'offre de flotte. Dans le contexte de cette pénurie, le Groupe anticipe une augmentation du coût unitaire de la flotte et de la consommation de trésorerie, compte-tenu de la recherche de sources alternatives de véhicules. Une augmentation substantielle de la base de coûts, dans un environnement inflationniste, est également attendue.

Le Groupe est confiant quant à l'orientation de l'activité à long-terme, s'appuyant sur les gains structurels de son programme Reboot et sur le déploiement de son plan de transformation Connect en cours, mais il s'attend toujours à quelques vents contraires en 2022 par rapport à sa trajectoire de reprise initiale.