Europcar Mobility : nouvelle hausse, la spéculation bat son plein

Europcar Mobility : nouvelle hausse, la spéculation bat son plein









Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Europcar Mobility gagne encore 6% à 0,456 euro en fin de matinée, toujours porté par la spéculation qui l'entoure. A la suite d'articles de presse, le groupe a confirmé avoir refusé une offre à 0,44 euro par action, concernant une "éventuelle opération sur le capital de la société", sans indiquer si l'offre émanait de VW. Le prix proposé, valorisant la société à 2,2 MdsE, "ne reflète pas la pleine valeur et le potentiel de création de valeur du groupe", a souligné le loueur de voitures. Il a cependant ajouté que "des discussions pourraient se tenir"...

En première approche, Oddo BHF a le sentiment que le prix proposé valorise correctement la reconstitution des marges à horizon 2023 mais il convient de reconnaitre que la prime de majoritaire reste plus incertaine, de même que les éventuelles synergies que Volkswagen pourrait mettre en oeuve. L'action devrait continuer d'être soutenue au cours des prochains mois en raison du caractère spéculatif et d'un momuntum favorable lié à la reprise de l'activité (revenus du T2 probablement en hausse de l'ordre de +90%). Le broker reste cependant à 'sous-performer' en raison des incertitudes qui entourent la capacité à atteindre une marge d'Ebitda avant IFRS 16 de 11,3% (vs 8% en 2019)