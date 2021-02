Europcar Mobility Group : un nouveau DG pour la région Australie-Nouvelle-Zélande

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group annonce la nomination de Benoît Garel au poste de directeur général d'Europcar Mobility Group Australie-Nouvelle-Zélande, couvrant toutes les activités du Groupe dans cette région. Benoît Garel succède à Ron Santiago, qui a été nommé directeur général d'Europcar Mobility Group UK.

La priorité de Benoît Garel sera de déployer le plan "Connect" du Groupe en Australie et en Nouvelle-Zélande ; plan répondant aux besoins et attentes des clients qui ont été renforcés par la crise Covid-19 et qui font désormais partie de la "nouvelle normalité". Cela impliquera -à court, moyen et long terme- le développement de services sans contact et une flexibilité accrue dans l'offre de services, l'accélération du déploiement d'une flotte "verte" (hybride et électrique) et l'entretien d'une culture qui met la sécurité des clients et des collaborateurs au coeur des préoccupations du Groupe.

Dans les mois à venir, Benoît Garel et ses équipes s'attacheront à tirer parti de l'offre de services que le Groupe déploie dans tous les pays où il est présent, tout en maintenant des conditions de location aussi flexibles que possible dans le segment des voyages Loisirs, pour tenir compte de la situation sanitaire actuelle, et en fournissant à tous les clients des véhicules nettoyés et désinfectés pour leur sécurité et leur tranquillité d'esprit.

Benoît Garel a commencé sa carrière chez KPMG, puis dans le capital-investissement. Il a rejoint Europcar Mobility Group en 2008 et a occupé depuis différentes positions managériales au sein des fonctions centrales du Groupe, dont le poste de contrôleur de gestion du Groupe. En 2018, il a été nommé directeur général pour les pays "Mid Size", avec la responsabilité d'intégrer les pays nouvellement acquis au sein du Groupe. Avant d'être nommé directeur général de l'Australie/ Nouvelle-Zélande, Benoît Garel était directeur adjoint des Pays et des Opérations du Groupe.