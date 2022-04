Europcar Mobility Group : très bon début d'année 2022

(Boursier.com) — Après une forte reprise au cours de l'exercice 2021 alimentée par les Etats-Unis et les marchés locaux européens, le chiffre d'affaires d'Europcar Mobility Group est à nouveau bien orienté au 1er trimestre 2022, grâce à des prix robustes liés à des volumes de flotte limités. Le chiffre d'affaires est en forte progression de +56,7% à 567,4 ME au 1er trimestre 2022 (soit 92% du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019).

Dans un contexte durable de pénurie de véhicules, le Groupe a continué à déployer des solutions alternatives de gestion de flotte, avec une grande agilité. Europcar réalise une excellente marge après coûts directs (MACD). Elle s'améliore à 34,5% au 1er trimestre 2022, bien au-dessus des niveaux pre-Covid (29% au 1er trimestre 2019), grâce à l'optimisation des coûts liés à la flotte.

Une première dans l'histoire du Groupe... L'Ebitda corporate est positif alors qu'il est historiquement négatif au 1er trimestre en raison de la saisonnalité des activités : +31 ME (-44 ME au 1er trimestre 2021 et -15 ME au 1er trimestre 2019).

Le bilan en est renforcé. La dette nette liée à la flotte s'est établie à 2,51 milliards d'euros au 31 mars 2022. La dette nette Corporate est restée stable à 247 ME au 31 mars 2022 (240 ME au 31 décembre 2021), avec un flux de trésorerie opérationnel positif de +44 ME. La liquidité de l'entreprise a augmenté pour atteindre 442 ME au 31 mars 2022 (371 ME au 31 décembre 2021), reflétant l'amélioration de sa position de trésorerie. Au 31 mars, le Groupe a utilisé 155 ME sur les 225 ME disponibles pour le financement de la flotte.

Point de situation sur le projet d'OPA

Europcar Mobility Group continue de collaborer avec Green Mobility Holding en vue de la réalisation de l'offre publique d'achat. La procédure de contrôle des concentrations en cours, conduite par Green Mobility Holding auprès de la Commission européenne, continue de progresser.

Le 19 avril 2022, Green Mobility Holding a déposé une demande d'autorisation antitrust auprès de l'UE pour acquérir Europcar Mobility Group et anticipe que, suite à la décision de la Commission européenne, l'Autorité des Marchés Financiers annonce la date limite jusqu'à laquelle les actionnaires d'Europcar Mobility Group pourront apporter leurs actions. La transaction serait finalisée au 2e trimestre 2022. En cas de succès de l'offre, celle-ci sera automatiquement rouverte dans les 10 jours de bourse suivant la publication du résultat définitif.

2022 et perspectives moyen-terme

Avec un très bon début d'année venant confirmer le retournement de situation opéré avec succès par le Groupe, celui-ci prévoit une croissance de son chiffre d'affaires et de son Ebitda corporate en 2022 par rapport à 2021. La demande devrait continuer à s'améliorer tout au long de l'année, avec une bonne dynamique de prix.

Néanmoins, le Groupe anticipe également un environnement challengeant : demande contrainte par la pénurie de véhicules, augmentation de sa base de coûts (flotte et inflation globale), difficultés croissantes d'approvisionnement liées au conflit ukrainien et tendances macro-économiques incertaines.

Le Groupe est en bonne voie dans le déploiement de son plan stratégique. Celui-ci s'accélérera tout au long de l'année, avec un focus sur la digitalisation de l'expérience Client et des Opérations, ainsi que sur le lancement de nouvelles offres et services. Europcar Mobility Group est ainsi confiant dans sa capacité à délivrer une croissance durable et rentable à long terme.