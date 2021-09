Europcar Mobility Group roule vers plus de mobilité verte

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group est convaincu de sa capacité à contribuer de manière significative à la transition vers un monde "bas carbone", en proposant des alternatives attractives à la possession d'un véhicule et en mettant à la disposition de ses clients un nombre toujours plus important de solutions de mobilité vertes. L'ambition d'Europcar Mobility Group en matière de mobilité durable est désormais l'objet d'une approche systémique de réduction des émissions carbone, qui englobe chacun des processus clés de l'entreprise permettant d'avoir un impact dans cette direction.

La semaine dernière, en ligne avec cette ambition, le Groupe a lancé une émission obligataire 'Sustainability-linked' de 500 ME pour refinancer sa flotte sur la base de critères "verts". Pour Europcar Mobility Group, le recours à des instruments de finance durable est un puissant levier d'engagement de ses parties prenantes internes et externes, ainsi que de transformation de son modèle d'activité. L'objectif de cette émission obligataire est de gérer de manière proactive la dette liée à la flotte, en lien avec le programme de sécurisation de 1,7 milliard d'euros, refinancé en juin dernier. Elle a été réalisée sur la base de solides objectifs de performance durable ('Sustainable Performance Targets') :

- la réduction progressive des émissions de la flotte de véhicules du Groupe, pour atteindre respectivement une moyenne de 93 g CO2/km pour les voitures et de 144 g CO2/km pour les camions fin 2024,

- 20% de véhicules verts (moyenne d'émissions inférieure à 50 g CO2/km) dans cette même flotte fin 2024.

VE (Vigeo Eiris, filiale de Moody's), 'Second Party Opinion' pour cette opération, a évalué la pertinence des indicateurs de performance durable choisis par la Groupe ainsi que le caractère ambitieux des objectifs associés, les notant tous les deux 'Advanced'.

Cette émission obligataire -une première du genre pour Europcar Mobility Group et la première dans le secteur de la location de véhicules- a été un succès, avec un taux de souscription supérieur à 4x et un coupon très compétitif.

"Nous avons la conviction que les services de mobilité que nous proposons à nos clients - de la location de voitures à l'autopartage en passant par les véhicules "à la demande", sur abonnement - sont autant d'alternatives à la propriété d'un véhicule et font partie des solutions pour construire un monde bas carbone. Nous sommes en outre déterminés à réduire, année après année, notre empreinte carbone : en s'attaquant tout particulièrement à nos émissions indirectes, qui représentent 98% de notre bilan carbone et sont essentiellement liées à l'utilisation de notre flotte par nos clients ", indique Caroline Parot, CEO, Europcar Mobility Group qui poursuit : "L'émission obligataire que nous venons de réaliser reflète un choix qui engage toute notre organisation : le choix d'agir directement sur le profil " CO2 " de notre flotte, là où nous avons une capacité d'impact significative. Nos équipes Finance ont parfaitement intégré cet engagement en le traduisant dans la stratégie de financement de la flotte et à ce titre, nous sommes particulièrement fiers du succès de cette émission. Nous allons poursuivre notre approche systémique, avec des " initiatives bas carbone " dans toutes les fonctions clés du Groupe, et en embarquant progressivement nos clients".