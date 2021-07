Europcar Mobility Group : retour d'Assemblée générale

Europcar Mobility Group : retour d'Assemblée générale









Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Europcar Mobility Group s'est tenue le 30 juin 2021 au siège social de la société, à Paris, sous la présidence d'Alexandre de Juniac, Président du Conseil d'administration.

Le quorum s'est établi à 73,01%. Compte tenu de la pandémie de Covid-19, cette Assemblée Générale s'est exceptionnellement déroulée sans la présence physique de ses actionnaires, à huis-clos. Les actionnaires ont cependant pu suivre à distance le déroulé de l'Assemblée Générale, retransmise en intégralité en direct. Elle reste disponible en différé sur le site internet de la société.

Ce moment privilégié d'information des actionnaires a été l'occasion pour Caroline Parot (Directrice Générale) et Luc Peligry (Directeur Financier), de faire un point sur le plan stratégique "Connect", de revenir sur les résultats de l'année 2020 et partager les perspectives 2021, notamment liées à la reprise progressive du marché des voyages et des loisirs.

Au-delà de ces présentations, l'Assemblée générale a approuvé l'ensemble des 38 résolutions soumises au vote. Elle a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Au Conseil d'Administration

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a approuvé la nouvelle composition du Conseil d'administration de la société. Elle a ainsi approuvé la ratification de la cooptation de Mme Sylvie Veilleux et de MM. Alexandre de Juniac et Simon Franks en qualité de membres du Conseil d'administration ; l'extension du mandat de Mme Caroline Parot en qualité de membre du Conseil d'administration ; la nomination de Mme Carol Sirou en qualité de membre du Conseil d'administration et la nomination de M. Laurent David en qualité de censeur du Conseil d'administration.

Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur l'espace investisseurs, rubrique " Informations Financières ", sous-rubrique " Assemblées Générales " du site Investisseurs du Groupe.