Europcar Mobility Group : retombe lourdement

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group, qui avait finalement terminé en hausse de 2% hier à la suite de l'annonce d'un accord de principe avec un groupe de créanciers afin d'effacer la majeure partie de sa dette, retombe de 11,3% à 1,039 euro ce vendredi. A l'évidence, cette restructuration simplifie considérablement la liquidité du groupe, certes au prix d'une dilution massive, explique Oddo BHF. Désormais, le principal enjeu que devra relever le groupe est de réussir sa transformation pour renouer avec un CA équivalent à celui de 2019, ce qui, en supposant un CA de 1,9 MdE en 2020, intègre implicitement une croissance moyenne de l'activité de 20% par an ce qui peut sembler relativement ambitieux.

Le courtier note que l'exercice de valorisation est très délicat mais en supposant un EBITDA normatif de 375 ME en 2023 (estimations du management établies en septembre 2020 ; avant IFRS 16 ; ne constituant pas à proprement parler une guidance) et un multiple normatif de 6,5x l'EBITDA, la VE serait de 2,5 MddE, soit une valorisation de l'equity de l'ordre de 2,2 MdsE, soit environ 0,45 euro par action. En dépit de la forte baisse du cours et afin de prendre en compte la forte dilution à venir, le broker dégrade le dossier à 'alléger' avec un objectif coupé de 2,2 à 0,45 euro.