Europcar Mobility Group publie un corporate EBITDA ajusté positif au T3 de 54 ME

(Boursier.com) — Les résultats du 3ème trimestre 2020 d'Europcar Mobility ont subi, comme anticipé, l'impact des restrictions de voyage pesant sur les segments de location Loisirs et Corporate. Le chiffre d'affaires s'établit à 537 millions d'euros au 3ème trimestre 2020, en baisse de 50% par rapport au troisième trimestre 2019 sur une base proforma. L'intensification des mesures d'adaptation des coûts pour faire face à la conjoncture actuelle a été de ~736 millions d'euros pour les 9 premiers mois 2020, dont ~363 millions d'euros au 3ème trimestre 2020.

Le groupe publie ainsi un Corporate EBITDA Ajusté qui ressort positif (IFRS 16) au 3ème trimestre 2020 à hauteur de 54 millions d'euros par rapport à +247 millions d'euros au 3ème trimestre 2019.

La gestion de la trésorerie et de la liquidité a limité la consommation de trésorerie à 71 millions d'euros au 3ème trimestre 2020, après une consommation de 184 millions d'euros au 2ème trimestre 2020. La Dette nette corporate s'inscrit à 1.322 millions d'euros au 30 septembre 2020.

PERSPECTIVES 2020

"Compte-tenu de la deuxième vague de Covid-19 et des incertitudes qui en découlent, nous estimons qu'il n'est plus possible de fixer d'objectifs financiers pour l'exercice 2020" précise la direction.

L'adaptation des coûts pour l'exercice 2020 sera supérieure à ce qui était initialement planifié et le groupe anticipe désormais des économies de près de 1 milliard d'euros, dépassant l'objectif initial de 850 millions d'euros, soit une réduction de la base de coûts d'environ 30% par rapport au scénario envisagé avant la pandémie de Covid-19.

Déploiement de "Reboot & Connect", un plan d'adaptation et de transformation comprenant des mesures à court terme (2020/2021) et un re-engineering des activités à moyen terme :

"Reboot" : adapter les produits & services, rationaliser la base de coûts, préserver la liquidité.

"Connect" : accélérer la transformation et réorganiser le Groupe autour des besoins et attentes de ses clients, en s'appuyant sur 4 piliers ; flotte / réseau / IT/ organisation.

RESTRUCTURATION FINANCIÈRE

A la suite de l'obtention de l'accord de la majorité requise des porteurs d'Obligations Senior et d'Obligations Senior Garanties EC Finance plc, et de la signature de "supplemental indentures", tel qu'indiqué dans le communiqué de presse publié le 14 octobre 2020, un mandataire ad hoc a été nommé pour Europcar Mobility Group.

A travers ces discussions avec les créanciers de sa dette corporate en vue de procéder à une restructuration financière, l'objectif du Groupe, est de parvenir à une structure capitalistique soutenable et adaptée à son niveau de chiffre d'affaires, avec un endettement corporate réduit et un niveau approprié de liquidités. Les marchés financiers seront informés en temps utile de l'issue de ces discussions, dont la durée n'est pas encore déterminée.

Caroline Parot, Présidente du Directoire d'Europcar Mobility Group, a déclaré : "Malgré une activité estivale impactée par la pandémie de Covid-19, avec un chiffre d'affaires en recul de -50% par rapport au 3ème trimestre 2019, notre Groupe a réussi à générer, grâce aux mesures d'adaptation importantes prises au cours du 1er semestre dans le cadre de notre plan "Reboot", un Corporate EBITDA Ajusté positif à 54 millions d'euros (post IFRS 16)

En s'appuyant sur la flexibilité et l'adaptabilité de notre modèle opérationnel, nos efforts d'adaptation des coûts pour l'ensemble de l'exercice 2020 permettront de réaliser des économies de près d'un milliard d'euros. Toutefois, dans un environnement économique volatil et très incertain, alors que l'épidémie de Covid-19 progresse à nouveau à un rythme imprévisible, nous estimons qu'il n'est désormais plus possible de fixer des objectifs financiers pour l'exercice 2020.

En ce qui concerne nos perspectives à moyen terme, notre plan stratégique "Connect", qui prend en compte les conséquences de la crise, permettra d'accélérer notre transformation et de refonder notre Groupe autour des nouveaux besoins et des attentes des clients, notamment autour de la dimension digitale.

Nous restons donc convaincus que, grâce à un niveau d'endettement et à une structure capitalistique adaptés résultant du processus de restructuration financière que nous menons actuellement, notre Groupe saura tirer pleinement parti de la reprise et du redressement progressif du secteur des voyages et des loisirs, quand ceux-ci seront effectifs".