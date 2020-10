Europcar Mobility Group prolonge les consultations avec les porteurs d'obligations

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group reporte la date d'expiration des discussions avec ses créanciers. La dead-line passe ainsi du 7 octobre, à 17h00 heure de Londres, au 13 octobre, à 17h00 heure de Londres, sous réserve de prolongation à l'initiative de la société.

Cette dernière a annoncé le 30 septembre qu'elle sollicitait l'accord des porteurs de chacune des émissions d'Obligations Senior et d'Obligations Senior Garanties afin de permettre au Groupe de modifier la documentation des Obligations Senior et des Obligations Senior Garanties afin de donner au Groupe la possibilité de demander la nomination d'un mandataire ad hoc et/ou d'un conciliateur pour l'une ou plusieurs des principales sociétés holding du Groupe sans que cette démarche constitue un Défaut ou un Cas de Défaut au titre des Obligations Senior et des Obligations Senior Garanties.

Europcar Mobility Group précise avoir déjà obtenu l'accord, à la majorité requise, des prêteurs parties au contrat de crédit renouvelable multidevises en date du 13 juillet 2017 (tel que modifié) et aux Prêts Garantis par l'Etat d'Europcar International et d'Europcar Participations en date du 2 mai 2020 en vue de la nomination potentielle d'un mandataire ad hoc et/ou d'un conciliateur pour l'une ou plusieurs des principales sociétés holding du Groupe.