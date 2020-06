Europcar Mobility Group : petite mise au point

(Boursier.com) — Le 3 mai dernier, Europcar Mobility Group annonçait avoir finalisé de nouveaux financements garantis par l'Etat français et l'Etat espagnol pour consolider ses liquidités afin de faire face à la crise liée au COVID-19 et préparer le redémarrage de ses activités. Au vu des rumeurs récentes, le Groupe rappelle qu'il a indiqué le 3 mai que, compte-tenu des incertitudes du marché post-crise sanitaire du COVID-19, il poursuivrait activement ses efforts pour rationaliser sa base de coûts et adapter la structure de son capital ainsi que celle de sa dette aux évolutions de l'environnement d'affaires .

La société a commencé à travailler à cette adaptation et, parmi les différentes options possibles, pourrait être amenée à entretenir des contacts .