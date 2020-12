Europcar Mobility Group : nouvelle avancée

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group a annoncé le 26 novembre 2020 qu'elle sollicitait l'accord des porteurs de chacune des émissions d'Obligations Senior et d'Obligations Senior Garanties. Comme annoncé précédemment, l'objectif des Consultations est de permettre au Groupe de modifier la documentation des Obligations Senior et des Obligations Senior Garanties afin de donner au Groupe la possibilité de demander l'ouverture d'une sauvegarde financière accélérée au niveau d'Europcar Mobility Group et sa reconnaissance aux Etats-Unis conformément au Chapitre 15 du U.S. Bankruptcy Code sans que cette démarche constitue un Défaut ou un Cas de Défaut au titre des Obligations Senior et des Obligations Senior Garanties.

Europcar Mobility Group annonce aujourd'hui que les Consultations prévues par les Consent Solicitation Statements en date du 26 novembre 2020, tels que modfiés le 1er décembre 2020 ont été conclues avec succès par la réception de l'accord de la majorité requise des porteurs des émissions d'Obligations Senior 2024, d'Obligations Senior 2026 et d'Obligations Senior Garanties le 7 décembre 2020.

Europcar Mobility Group annonce également que la Date d'Effet (Effective Time) (telle que définie dans chacune des Consent Solicitation Statements), a eu lieu le 7 décembre 2020 à 18h40, heure de Londres, les supplemental indentures mettant en application les modifications proposées dans les Consent Solicitation Statements, ayant été signées à cette date par les parties respectives et étant entrées en vigueur conformément à leurs termes.

"Obligations Senior" désigne les Obligations Senior d'un montant total en principal de 600.000.000 euros portant intérêts à 4,125 % et arrivant à échéance en 2024 (Reg. S Common Code: 170620259 / Reg. S ISIN: XS1706202592; Rule 144A Common Code: 170620275 / Rule 144A ISIN: XS1706202758) (les "Obligations Senior 2024") et les Obligations Senior d'un montant total en principal de 450.000.000 euros portant intérêts à 4,000% et arrivant à échéance en 2026 (Reg. S Common Code: 198337587 / Reg. S ISIN: XS1983375871; Rule 144A Common Code: 198337617 / Rule 144A ISIN: XS1983376176) (les "Obligations Senior 2026") émises par Europcar Mobility Group.

"Obligations Senior Garanties" désigne les Obligations Senior Garanties d'un montant total en principal de 500.000.000 euros portant intérêts à 2,375% et arrivant à échéance en 2022 (Reg. S Common Code: 170390016/ Reg. S ISIN: XS1703900164; Rule 144A Common Code: 170390059/ Rule 144A ISIN: XS1703900594) émises par EC Finance plc et garanties par Europcar Mobility Group. Les Obligations Senior Garanties sont souvent désignées "Obligations Flotte" par les acteurs de marché.