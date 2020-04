Europcar Mobility Group : nouvel avis

Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Europcar recule de plus de 3% à 1,409 euro ce vendredi. Après un bon démarrage de l'année 2020, avec un chiffre d'affaires qui a connu une hausse de 4% sur les deux premiers mois par rapport à l'année précédente, les activités du groupe ont été impactées par la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. Dès le début mars, la chute du nombre de réservations s'est accélérée, d'abord en Italie, puis dans tous les autres grands marchés du Groupe en Europe : Allemagne, France, Espagne, Royaume-Uni . L'activité recule aussi désormais, aux Etats-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

En réaction à cette situation exceptionnelle et à la perte de revenus qui en découlent, le groupe a engagé un plan extraordinaire de réduction des coûts et de préservation de ses liquidités, afin d'être en mesure de traverser au mieux les prochains mois de crise et d'être en capacité de reprendre ses activités dès que les économies locales redémarreront...

Parmi les dernières notes d'analystes, Goldman Sachs est repassé d''acheter' à 'neutre' en ciblant un cours de 1,60 euros.

Quels objectifs 2020 et au-delà ?

Au vu de la situation, des décisions de fermetures et de confinement décidées par plusieurs états Européens ces 10 derniers jours et de la chute significatives de chiffres d'affaires et de Corporate Ebitda qui en découlent, Europcar Mobility Group considère que ses objectifs 2020 ne sont plus d'actualité.

Il est encore prématuré d'estimer les impacts de la crise actuelle sur ses ambitions à court et moyen-terme (SHIFT 2023). Ses impacts dépendront de la durée de la pandémie et de la vitesse avec laquelle les économies locales redémarreront.