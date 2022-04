Europcar Mobility Group : Nouveau management et ambitions renouvelées pour le périmètre américain

(Boursier.com) — Nouveau management et ambitions renouvelées pour le périmètre américain d'Europcar Mobility Group. En tant que Directeur Général d'Europcar Mobility Group USA, Gerardo Bermejo s'appuiera sur l'héritage d'Allen Rezapour et Mike Jaberi, ainsi que sur la dynamique positive actuelle des activités américaines du Groupe. Il sera soutenu par l'équipe de Direction de Fox, solide et engagée, qui est restée inchangée depuis l'acquisition par Europcar Mobility Group en 2019.

Gerardo Bermejo a rejoint Europcar Mobility Group - no1 européen de la location de véhicules - en 2017. Depuis, il a occupé le poste de Directeur Financier pour Europcar Mobility Group Espagne et a parallèlement occupé d'autres fonctions au sein du Groupe, notamment en prenant la responsabilité de sa Business Unit Low-Cost. Gerardo Bermejo a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur automobile et une excellente connaissance de l'industrie de la location de véhicules, acquise dans plusieurs postes de Direction, notamment chez Citroën et au sein du groupe MIASA. Il est également fort d'une expérience internationale, en France, en Chine et aux Etats-Unis.

Avec la nomination de Gerardo Bermejo, un nouveau chapitre s'ouvre pour Europcar Mobility Group USA. Le Groupe souhaite renforcer sa capacité à servir ses clients à l'échelle mondiale : en capitalisant sur les flux de voyageurs entrants et sortants - des flux qui sont tout aussi importants pour le développement de ses activités auprès de la clientèle entreprises qu'auprès de la clientèle loisirs - et en tirant parti des atouts du portefeuille de marques du Groupe, avec notamment le lancement de la marque Europcar aux Etats-Unis dans les stations détenues en propre.

A l'occasion de l'ICRS 2022 (International Car Rental Show), Gerardo Bermejo et Gary Smith, Directeur des Pays du Groupe, ont présenté les ambitions renouvelées et le plan d'expansion d'Europcar Mobility Group sur le périmètre américain avec les marques Fox-rent-A-Car et Europcar.

Gary Smith, Directeur des Pays du Groupe, a déclaré : "Après tous les défis qui ont affecté l'industrie du voyage depuis début 2020, nous sommes plus que jamais enthousiasmés par notre activité aux Etats-Unis, qui a notamment connu des résultats record en 2021. Notre feuille de route américaine va tirer parti de ce succès, tout en visant à s'aligner sur notre plan stratégique "CONNECT" pour devenir un acteur majeur de la mobilité flexible, durable, digitale et connectée."

Gerardo Bermejo, Directeur Général d'Europcar Mobility Group Etats-Unis, ajoute : "Je suis ravi de rejoindre une activité démontrant une telle réussite au sein de notre Groupe, et j'ai hâte de la guider dans une période de son histoire qui sera passionnante, avec un focus sur l'expansion de nos stations en propre, l'implémentation de notre organisation autour de Service Lines, et un investissement sur deux marques pour répondre aux différentes attentes de nos clients".