Europcar Mobility Group : nouveau jalon

Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître Hélène Bourbouloux, en sa qualité d'administrateur judiciaire désigné par le Tribunal de commerce de Paris par jugement du 14 décembre 2020, annoncent que, au cours des réunions qui se sont tenues le 7 janvier 2021 sur convocation de l'Administrateur Judicaire, le comité des établissements de crédit et assimilés et l'assemblée générale unique des obligataires ont approuvé, aux majorités requises, le projet de plan de sauvegarde financière accélérée.

La société prend acte de ce nouveau jalon, la prochaine étape-clé étant l'Assemblée générale des actionnaires du 20 janvier 2021 à 15h00, qui se tiendra exceptionnellement, compte tenu de la situation sanitaire, à huis-clos.

Un vote positif des actionnaires en faveur de toutes les résolutions est indispensable à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde financière accélérée et à la continuation des activités, ouvrant ainsi la voie à un nouveau chapitre du développement de l'entreprise via la mise en oeuvre du plan stratégique 'Connect'.