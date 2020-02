Europcar Mobility Group : le résultat net du groupe ressort à 38 ME

Europcar Mobility Group : le résultat net du groupe ressort à 38 ME









Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Europcar publie un CA de 3.022 millions d'euros sur l'exercice 2019, en hausse de 0,9% sur une base organique et de +3,2% à périmètre réel. Le Corporate EBITDA Ajusté est en phase avec les objectifs financiers révisés publiés en octobre 2019 à 310 millions d'euros hors Urban Mobility et à 278 millions d'euros en intégrant cette BU.

Le Résultat net du Groupe ressort à 38 millions d'euros, contre 71 millions hors impact de la cession de Car2Go en 2018. Le ratio de versement de dividende est de 34%. Le flux de Trésorerie d'Exploitation Corporate s'inscrit à 118 millions d'euros, soit un taux de conversion des flux de trésorerie disponibles de 42%. La Dette Corporate Nette est de 880 millions d'euros. L'endettement financier corporate se situe à 3,0x avant l'acquisition de Fox et de 3,2x après cette opération.

Caroline Parot, Présidente du Directoire d'Europcar Mobility Group, a déclaré : "Le deuxième semestre 2019 a été riche en défis, le ralentissement économique en Europe et le Brexit pesant négativement sur nos activités de location Corporate et Loisirs. Cette situation nous a amenés à accélérer le déploiement de nos programmes d'efficacité et de standardisation afin d'adapter notre base de coûts. Finalement, dans cet environnement caractérisé par une demande plus faible qu'anticipé, ainsi que par des pressions tarifaires, nous avons atteint nos objectifs financiers révisés. La conjoncture demeurera complexe en 2020, avec des incertitudes macroéconomiques en Europe, ainsi que des difficultés liées à des questions environnementales ou d'urgences sanitaires. Par rapport à ce dernier point, bien que nous n'opérons pas directement dans la région APAC, nous suivons de près l'évolution de l'épidémie et son impact sur notre industrie comme au sein de notre Groupe, tant du côté de nos salariés que sur le plan commercial.

Dans le même temps, l'année 2020 étant une étape majeure dans notre parcours vers la réalisation de nos ambitions pour 2023, nous mettrons donc particulièrement l'accent sur la qualité des revenus, l'amélioration des marges et la génération de cash flows. Ces efforts s'accompagneront du maintien de notre discipline financière, en ligne avec les objectifs de nos programmes d'efficacité. Nous visons également une forte croissance à deux chiffres de notre activité Urban Mobility, tout en réduisant significativement les pertes de cette Business Unit. Enfin, nous poursuivrons la digitalisation rapide de notre modèle "ONE Group", avec à la clé davantage de valeur pour nos clients.

Grâce à notre positionnement unique et central au sein de l'écosystème de la mobilité, nous sommes convaincus de la pertinence de notre feuille de route stratégique SHIFT 2023 : celle-ci doit nous permettre de poursuivre notre croissance, saisir les opportunités du marché sur fond de tendances à long terme extrêmement prometteuses en matière de mobilité, et créer plus de valeur pour nos clients, tout en rééquilibrant progressivement nos sources de revenus réduisant ainsi l'impact de la saisonnalité et de la volatilité sur nos activités".

PERSPECTIVES 2020

Le groupe présente une vision prudente de l'environnement macro et de loisirs et définit ses orientations :

-Forte concentration sur l'amélioration des marges à travers des initiatives d'efficacité et de standardisation

-Priorité accordée à la conversion de cash et à la poursuite de la réduction de la dette

-Poursuite des investissements dans le digital et la transformation du Groupe afin d'accroître la valeur pour les clients

-Forte croissance à deux chiffres du CA de la BU Urban Mobility et progression vers la rentabilité.

OBJECTIFS FINANCIERS 2020

Chiffre d'affaires : Croissance organique limitée, accent mis sur la qualité du chiffre d'affaires.

Corporate EBITDA Ajusté pour l'ensemble du périmètre de consolidation de l'ordre de 300-310 millions d'euros.

Charges non récurrentes de l'ordre de 50 millions d'euros

Progression forte du résultat net.

Génération accrue de Flux de Trésorerie d'Exploitation Corporate entraînant une réduction de la dette nette et un désendettement de 0,4x.