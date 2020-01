Europcar Mobility Group : la branche mobilités urbaines profite du fort développement d'Ubeeqo

Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — La fin de l'année 2019 a constitué une période pendant laquelle les solutions de mobilité urbaines d'Europcar Mobility Group, portées par la performance d'Ubeeqo, ont enregistré des performances en très forte croissance.

- A Paris - depuis sa montée en puissance dans le cadre du nouveau service Mobilib' et stimulé par un contexte de grève - Ubeeqo est en très forte croissance.

- Dans toutes les villes Européennes où la marque opère, elle réalise également une excellente performance commerciale.

- Ces bons résultats viennent confirmer la pertinence de la stratégie déployée par Europcar Mobility Group, visant à apporter des solutions de mobilité attractives, alternatives à la possession de véhicule, ainsi que celle du modèle d'Ubeeqo.

A Paris, Ubeeqo - premier opérateur d'autopartage - a connu un niveau d'activité exceptionnel au mois de décembre. La filiale d'Europcar Mobility Group a ainsi enregistré une hausse de près de 60% du nombre de réservations par rapport au mois précédent et une augmentation de près de 70% du nombre de nouveaux utilisateurs par rapport à la moyenne mensuelle.

Dans les autres villes Européennes où Ubeeqo opère, la marque a également bénéficié d'une excellente dynamique commerciale. Et, comme à Paris, les performances réalisées à Londres et Barcelone notamment, ont atteint des niveaux historiques.

Preuves de l'implantation durable d'Ubeeqo dans les grandes villes Européennes et de la pertinence de son modèle en boucle fermée, le nombre de clients actifs de la marque a globalement augmenté de 53% sur la fin de l'année (avec une hausse de 60% des nouvelles inscriptions).

"Nous sommes très satisfaits - et heureux - des très belles performances réalisées par notre Business Unit Mobilités Urbaines sur la fin de l'année 2019, avec des niveaux d'activité et de recrutement de nouveaux clients exceptionnels. Elles viennent récompenser nos positions historiques d'acteur de premier plan de l'auto-partage en Europe, ainsi que la pertinence de notre modèle en boucle fermée. La dynamique de croissance dans laquelle elles s'inscrivent est de bon augure pour 2020, en lien avec les ambitions de notre feuille de route stratégique, SHIFT 2023" a déclaré Xavier Corouge, Directeur de la Business Unit Mobilités Urbaines et membre du Comité Exécutif d'Europcar Mobility Group.

"Nous nous réjouissons par ailleurs que le Groupe ait connu, dans toutes ses activités, un mois de décembre en ligne avec ses ambitions." précise Xavier Corouge.