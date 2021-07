Europcar Mobility Group : 'Key'n go' en demande croissante dans les destinations d'Europe du sud

Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Europcar Mobility Group indique qu'avec le redémarrage du secteur du tourisme et des loisirs, 'Key'n go', sa solution d'accès direct aux véhicules, rencontre une demande croissante dans les destinations d'Europe du sud. Dans un contexte où la pandémie a généré une demande croissante pour les solutions sans contact de la part des voyageurs, 'Key'n Go', qui est opéré par Goldcar, la marque low-cost d'Europcar Mobility Group, dans 35 aéroports "loisirs" en Europe du Sud, permet en effet aux clients de bénéficier, à large échelle, d'une solution 100% digitale, sûre et rapide pour réserver, récupérer et restituer leur véhicule.

"Conformément à notre feuille de route stratégique 'Connect', nous allons progressivement déployer des solutions sans contact dans l'ensemble du réseau Europcar, en commençant par le Portugal après l'été pour les utilisateurs de l'application Europcar, puis avec l'Espagne et l'Italie. Nous sommes convaincus que l'accès direct aux véhicules deviendra la norme dans les 2 à 3 prochaines années : notre ambition pour 2023 est de le proposer, à très grande échelle, à tous nos clients", commente Paulo Pinto, Directeur de la Service Line " Loisirs " d'Europcar Mobility Group.